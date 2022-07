Niemcy reagują na transfer Lewandowskiego. "Taki był cel"

Wielotygodniowa saga z Robertem Lewandowskim jest już zakończona. Bayern Monachium przystał na ofertę Barcelony, dzięki której zarobi na Polaku 50 milionów euro, a konkretniej 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów. Christian Falk, dziennikarz "Bilda" ujawnił, że Bayern otrzymał aż trzy oferty od Barcelony w piątek: 40 mln euro podstawy plus 10 mln euro bonusów, 45 mln euro oraz 45 mln euro podstawy plus 5 mln euro bonusów.

Niemieckie media natychmiast reagują na wielki transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. - Ani Lewandowski, ani władze Bayernu nie chcieli zatrzymać Polaka w klubie dłużej, niż było to konieczne. Na pewno nie po wydarzeniach z ostatnich tygodni - publicznych wypowiedziach, jego postawie na treningach i wewnętrznej krytyki ze strony Lewandowskiego - podkreśla Kicker, który dodaje, że wszystkie strony chcą zamknąć temat transferu jeszcze przed wylotem Bayernu do USA.

"Bild" z kolei podkreśla, że Lewandowski odetchnął z ulgą. - Lewandowski pojedzie na tournee po USA w niedzielę, gdy zostaną złożone wszystkie podpisy i poleci bezpośrednio do Miami. Podziękował już swojemu agentowi, bo podpisanie umowy było możliwe tylko dzięki jego dobrym relacjom z Laportą, prezesem Barcelony - przekazali niemieccy dziennikarze.

Portal sport1.de przekazuje, że wreszcie nastąpił "koniec nieustannego pokera". - Wszystkie targi i negocjacje zakończone, a odejście Lewandowskiego i koniec nieustannego pokera przypieczętowany - podkreślono. - To głównie agent Lewandowskiego wywierał nacisk na Bayern, który wreszcie zaakceptował czwartą ofertę Barcelony i zgodził się na transfer - dodali dziennikarze.

Niemiecki abendzeitung-muenchen.de, że transfer Lewandowskiego do Barcelony był celem wszystkich zainteresowanych stron. - 33-latek jest już wyczekiwany w Barcelonie. Taki był cel wszystkich zaangażowanych osób. Tym samym polski napastnik nie weźmie udziału w sobotniej prezentacji na Allianz Arenie - podkreślono.