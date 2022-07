Lewandowski żegna się z Bayernem z klasą. Grubo przed wszystkimi

Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium po ośmiu latach. Kapitan reprezentacji Polski zdecydował się dołączyć do FC Barcelony, która zapłaci Niemcom 50 milionów euro. Lewandowski zostanie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Bayernu - do tej pory monachijczycy najwięcej zarobili na Douglasie Coście, który odszedł do Juventusu w lipcu 2018 roku za 40 milionów euro.

Media: Robert Lewandowski żegna się z Bayernem Monachium z klasą. 92 minuty przed rozpoczęciem treningów

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" poinformował, że Robert Lewandowski pożegna się w sobotę z Bayernem Monachium i tym samym nie pojawi się na oficjalnej prezentacji mistrzów Niemiec. Napastnik przyjechał jako pierwszy do ośrodka treningowego Bayernu o godzinie 8:28. Piłkarze zbierają się o 9:00, natomiast trening oficjalnie rozpoczyna się godzinę później. W taki sposób Robert Lewandowski żegna się z Bayernem z klasą.

Wcześniej niemieckie media informowały, że Robert Lewandowski aż trzykrotnie spóźnił się na trening Bayernu Monachium. W piątek 15 lipca Polak miał pojawić się przy Sabener Strasse z ośmiominutowym opóźnieniem, a dziennikarze w środę zwracali uwagę na to, że Lewandowski nie był zaangażowany podczas treningu i szybko wyjechał z ośrodka treningowego. Nieco lepiej było w czwartek, gdzie napastnik uśmiechał się, rozmawiał z kolegami i trenerem Julianem Nagelsmannem.

Robert Lewandowski podpisze kontrakt z FC Barceloną, ważny do końca czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że Katalończycy ogłoszą transfer Lewandowskiego w weekend, a sam zawodnik poleci z nowym zespołem na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobny debiut na Camp Nou nastąpi 7 sierpnia w meczu z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera.