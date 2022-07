"Bild": Borussia i Schalke w kolejce po piłkarza Lecha. Wielki talent

Kozubal jest wychowankiem Lecha Poznań. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w I-ligowym Górniku Polkowice, gdzie zagrał w czternastu spotkaniach. Jego dobre występy sprawiły, że znalazł się na celowniku dwóch niemieckich zespołów.

Antoni Kozubal może zagrać w Bundeslidze. Kolejka po 17-latka

Według informacji niemieckich mediów defensywny pomocnik może niebawem trafić do Bundesligi. Jego sprowadzeniem są zainteresowane Borussia Dortmund oraz Schalke, które po roku przerwy wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kontrakt Polaka obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, a wartość rynkowa (wg Transfermarkt) na ten moment wyceniana jest na 250 tysięcy euro.

Kozubal ma za sobą udane miesiące. Wiosną rozegrał czternaście meczów podczas wypożyczenia w Górniku Polkowice, zbierając dobre recenzje. W rundzie jesiennej zanotował z kolei cztery występy w barwach Lecha Poznań - aż trzy z nich w meczach Pucharu Polski. W meczu ze Skrą Częstochowa zdobył bramkę, a z Garbarnią zanotował asystę. Ponadto w marcu zaliczył debiut w reprezentacji Polski do lat 18.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, 17-latek stanie się kolejnym Polakiem występującym w Bundeslidze. W lidze niemieckiej występują obecnie między innymi Bartosz Białek, Rafał Gikiewicz, Tymoteusz Puchacz czy też Jakub Kamiński.

Antoni Kozubal. Drugi najmłodszy debiutant w historii Lecha Poznań

Defensywny pomocnik zadebiutował w Ekstraklasie w marcu 2021 roku. Wówczas Dariusz Żuraw dał mu szansę w zremisowanym 0:0 meczu z Piastem Gliwice. Dla zawodnika było to spełnienie marzeń. W wieku 9 lat deklarował on, że chciałby w przyszłości zagrać w barwach Lecha Poznań. Ponadto Kozubal stał się drugim w historii najmłodszym debiutantem w historii klubu. W dniu spotkania z Piastem miał dokładnie 16 lat i 210 dni. Teraz niebawem może zanotować swój pierwszy występ w Bundeslidze.

