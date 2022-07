Lewandowski pobił kolejny rekord. Najdroższy piłkarz w historii Bayernu

Wielotygodniowa saga z Robertem Lewandowskim jest już zakończona. Bayern Monachium przystał na ofertę Barcelony, dzięki której zarobi na Polaku 50 milionów euro, a konkretniej 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów. Christian Falk, dziennikarz "Bilda" ujawnił, że Bayern otrzymał aż trzy oferty od Barcelony w piątek: 40 mln euro podstawy plus 10 mln euro bonusów, 45 mln euro oraz 45 mln euro podstawy plus 5 mln euro bonusów.

Robert Lewandowski pobił kolejny rekord. Najdrożej sprzedany piłkarz w historii Bayernu Monachium

Sprzedaż Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony za 50 milionów euro oznacza też nowy rekord Bayernu Monachium. Do tej pory żaden inny zawodnik nie został sprzedany przez mistrzów Niemiec za tak wysoką kwotę. Do tej pory rekordzistą był Douglas Costa, który w lipcu 2018 roku odszedł do Juventusu za 40 milionów euro. Na kolejnych miejscach w tej klasyfikacji znajdują się Mats Hummels oraz Toni Kroos, którzy dołączyli do Borussii Dortmund i Realu Madryt za odpowiednio 30,5 i 25 milionów euro.

Jak z kolei transfer Roberta Lewandowskiego będzie plasował się w klasyfikacji wszech czasów Barcelony? Kapitan reprezentacji Polski nie będzie nawet w pierwszej dziesiątce. Dziesiątym najdrożej kupionym zawodnikiem przez FC Barcelonę jest Ferran Torres, który odszedł z Manchesteru City za 55 milionów euro. Niezmiennie rekordem transferowym Katalończyków jest Ousmane Dembele, który opuścił Borussię Dortmund w sierpniu 2017 roku za 140 milionów euro.

Najdrożsi piłkarze FC Barcelony w historii:

1. Ousmane Dembele (Borussia Dortmund, 2017) - 140 milionów euro,

2. Philippe Coutinho (Liverpool, 2017) - 135 mln euro,

3. Antoine Griezmann (Atletico Madryt, 2019) - 120 mln euro,

4. Neymar (Santos, 2013) - 88 mln euro,

5. Frenkie De Jong (Ajax Amsterdam, 2019) - 86 mln euro,

6. Luis Suarez (Liverpool, 2014) - ~ 82 mln euro,

7. Zlatan Ibrahimović (Inter Mediolan, 2009) - 69,5 mln euro,

8. Miralem Pjanić (Juventus, 2020) - 60 mln euro,

9. Raphinha (Leeds United, 2022) - 58 mln euro,

10. Ferran Torres (Manchester City, 2021) - 55 mln euro,

11. Robert Lewandowski (FC Barcelona, 2022) - 50 mln euro.

Robert Lewandowski zostanie ogłoszony w weekend przez FC Barcelonę i poleci z nowym zespołem na przedsezonowe tournée do Stanów Zjednoczonych. Prezentacja kapitana reprezentacji Polski na Camp Nou powinno się odbyć w pierwszych dniach sierpnia. Lewandowski zadebiutuje w barwach Barcelony na Camp Nou najpewniej 7 sierpnia, kiedy to Katalończycy zmierzą się z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera.