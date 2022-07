Bayern już wie, co zrobi z pieniędzmi za Lewandowskiego. Hitowy transfer

Robert Lewandowski jest coraz bliżej dołączenia do FC Barcelony. Wicemistrzowie Hiszpanii wysłali czwartą i ostatnią ofertę za Lewandowskiego, która opiewa dokładnie na 50 milionów euro. Otoczenie Polaka przekazuje Sport.pl, że Bayern Monachium chce publicznie ogłosić zaawansowane negocjacje ws. Lewandowskiego do soboty. "Bayern chciałby wszystko zamknąć przed poniedziałkiem, czyli jeszcze przed wylotem drużyny do Stanów Zjednoczonych" - pisze Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Robert Lewandowski ma sfinansować Matthijsa de Ligta. Priorytet Bayernu

Manuel Veth, dziennikarz niemieckiej redakcji Transfermarktu informuje, na kogo Bayern Monachium przeznaczy pieniądze uzyskane ze sprzedaży Roberta Lewandowskiego, czyli 50 milionów euro. Mistrzowie Niemiec zwrócą się w stronę Matthijsa de Ligta, występującego w Juventusie. Negocjacje ws. Holendra potwierdził Hasan Salihamidzić. - Prowadzimy rozmowy, ale musimy poczekać, co się wydarzy. Dla mnie było ważne, żeby osobiście spotkać się z władzami Juve przy stole - mówił dyrektor sportowy.

Na ten moment Bayern Monachium zaoferował 60 milionów euro plus bonusy za Matthijsa de Ligta, ale ta propozycja nie zadowala Juventusu. Włosi liczą na to, że otrzymają za De Ligta około 80 milionów euro. - Do 31 sierpnia wszystko może się zdarzyć, ale klub jest gotowy, żeby zastąpić Matthijsa. Teraz traktuję go jako piłkarza Juventusu - mówił Massimiliano Allegri na konferencji prasowej. Sam piłkarz jest zdeterminowany, żeby dołączyć do Bayernu i jest gotów obniżyć pensję - obecnie zarabia 10 milionów euro netto rocznie.

Matthijs De Ligt jest priorytetem Bayernu Monachium w letnim oknie transferowym, ale nie jest jedynym piłkarzem, który może wzmocnić tę drużynę przed rozpoczęciem nowego sezonu. Niemieckie media informują, że Bayern chciałby też sprowadzić Konrada Laimera z RB Lipsk oraz Mathysa Tela ze Stade Rennais.