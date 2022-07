To koniec. Bayern zmienił zdanie ws. transferu Lewandowskiego. "Chcą zamknąć temat"

Wszystko wskazuje, że Robert Lewandowski, który pod koniec maja podczas zgrupowania reprezentacji Polski publicznie zadeklarował, iż jego przygoda z Bayernem dobiegła końca, w końcu dopiął swego. Napastnik reprezentacji Polski odchodzi z Monachium i przenosi się do FC Barcelony. Choć oficjalnych potwierdzeń wciąż nie ma, sprawa wydaje się przesądzona. Wszystko powinno wyjaśnić się jeszcze w tym tygodniu.

- Raczej nie będą to godziny, ale na pewno Bayernowi zależy na tym, by przynajmniej do soboty i prezentacji drużyny ogłosić, że prowadzi z Barceloną zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży Roberta. Chciałby wszystko zamknąć przed poniedziałkiem, czyli jeszcze przed wylotem drużyny do Stanów Zjednoczonych - słyszymy z otoczenia Lewandowskiego, które w piątek po południu potwierdziło nam, że napastnik reprezentacji Polski jest bardzo blisko transferu do Barcelony.

O tym, że sytuacja z transferem Lewandowskiego do Barcelony nabrała tempa, świadczy również to, że ludzie, którzy zajmują się dbaniem o dobry wizerunek kapitana reprezentacji Polski, są już w Monachium. Na miejscu czekają na rozwój wypadków. Czyli przede wszystkim na to, aż kluby dogadają ostatnie szczegóły. Nowa, czyli czwarta oferta Barcelony wciąż jest nieznana, ale z naszych informacji wynika, że już wpłynęła do monachijskiego klubu. I co najważniejsze: jest wola porozumienia między stronami. Przede wszystkim ze strony Bayernu, który już wie, że dalsze przeciąganie sprawy nie ma większego sensu.

Sześć, dwie, osiem minut. Niemieckie media w ostatnich dniach skrupulatnie liczyły, o ile minut Lewandowski spóźnia się na treningi Bayernu. Donosiły, że w środę odmówił wykonania karnych pompek, gdy jego drużyna przegrała gierkę treningową. Opisywały jego nastrój i na każdym kroku podkreślały, że ewidentnie nie jest w dobrym humorze. Cała ta nieprzyjemna otoczka w ostatnich dniach też sprawiała, że transfer Lewandowskiego do Barcelony wydawał się nieunikniony.

Potwierdzali to dziennikarze z Niemiec, którzy na co dzień są blisko Bayernu. Choćby Florian Plettenberg ze Sky Sport, który jako pierwszy we wtorek informował, że Barcelona szykuje czwartą i ostateczną ofertę za Lewandowskiego. - Dla nas to też jest wymowne, że informują o tym akurat niemieccy, a nie hiszpańscy dziennikarze - słyszeliśmy z otoczenia piłkarza.

Plettenberg w piątek także poinformował, że jest przełom w rozmowach między Bayernem i Barceloną. Że oba kluby chcą sfinalizować transfer Lewandowskiego jeszcze w ten weekend, czyli przed oficjalną prezentacją drużyny Juliana Nagelsmanna na Allianz Arenie, która zaplanowana jest w sobotę o 15.

W poniedziałek mistrz Niemiec wyleci na tournée do USA, gdzie zagra sparingi z DC United i Manchesterem City. Dzień później do Stanów wybiera się także Barcelona, której zależy na tym, by przywitać Lewandowskiego na Camp Nou z przytupem. Ale nie teraz, a po powrocie ze zgrupowania, czyli po 30 lipca, bo szefostwo katalońskiego klubu, które w piątek zaprezentowało Raphinhę, do USA wybiera się wcześniej niż zespół.

Lewandowski odchodzi z Bayernu po ośmiu latach

Jeszcze w czerwcu Bayern zarzekał się, że zatrzyma Lewandowskiego za wszelką cenę i blisko 34-letni piłkarz wypełni kontrakt, który wygasa w czerwcu przyszłego roku. W ostatnich tygodniach monachijski klub jednak zmienił nastawienie - wycenił swojego najlepszego strzelca na 50 mln euro. Wszystko wskazuje, że właśnie taką ofertę złożyła Barcelona, z którą Lewandowski już kilka miesięcy temu słownie porozumiał się w sprawie trzyletniego kontraktu.

Lewandowski w Bayernie spędził osiem lat. Rozegrał w tym czasie 253 meczów, strzelił 238 goli. W każdym sezonie zdobywał mistrzostwo Niemiec, a od sezonu 2017/18 regularnie sięgał także po koronę króla strzelców Bundesligi. Rok temu po raz pierwszy w karierze wygrał także z Bayernem Ligę Mistrzów.