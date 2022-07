Bayern idzie na rękę Barcelonie. Znamy kwotę, za jaką Niemcy mogą sprzedać Lewandowskiego

Robert Lewandowski zadeklarował, że zamierza zmienić otoczenie i dołączyć do FC Barcelony. Katalończycy także naciskają na ten transfer i złożyli już trzy oferty Bayernowi Monachium. Tylko że, jak dotąd, każdą z nich Bawarczycy odrzucali, twierdząc, że Polak nie jest na sprzedaż. Z czasem jednak zarówno prezes klubu Oliver Kahn, jak i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić zaczęli łagodzić swoje stanowisko. Media donosiły, że mistrzowie Niemiec zgodzą się transfer, jeśli wpłynie do nich odpowiednia propozycja - wynosząca minimum 50 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Bayern spuszcza z tonu w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Zielone światło dla Barcelony

Kilka godzin temu Mateusz Borek ujawnił, że Niemcy zwiększyli żądania finansowe wobec transferu 33-latka. Bayern liczy na zarobek rzędu 60 milionów euro. W medialnym zgiełku co chwila pojawiają się jednak nowe informacje - dziennikarze Sky Sport mają informacje odwrotne do tych, które podawał Borek. Według ich źródeł Bayern oczekuje 45-50 milionów euro i jest skłonny rozpocząć negocjacje właśnie od tej kwoty.

Zdaniem niemieckich mediów na jak najszybszym sfinalizowaniu transakcji zależy zarówno mistrzowi Niemiec, jak i Barcelonie, bowiem już za kilka dni oba zespoły wyruszą w tournee po Stanach Zjednoczonych. Co więcej, na najbliższą sobotę zaplanowano także prezentację składu bawarskiej drużyny na kolejny sezon. Jeśli do tej pory sprawa transferu nie zostanie rozwiązana i Polak pojawi się na uroczystości, to może zostać negatywnie odebrany przez kibiców. Jego osoba już od dawna wzbudza wielkie emocje wśród sympatyków klubu - i to nie koniecznie te pozytywne. Dowodem na to są pogróżki, które piłkarz otrzymywał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Drugi trening, a Lewandowski nie wziął udziału w ćwiczeniach pressingu

Jak na razie Barcelona nie złożyła czwartej oferty za Lewandowskiego. Zdaniem monachijskiego "Abendzeitung", ta powinna wpłynąć jeszcze do końca tego tygodnia. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że nowa propozycja w końcu usatysfakcjonuje Bayern. Ma ona opiewać na 50 milionów euro plus bonusy.

Póki co Polak wrócił do przygotowań do kolejnego sezonu z drużyną Juliana Nagelsmanna. We wtorek przeszedł testy medyczne, ale nie brał udziału w treningu. Drugiego dnia ćwiczył z zespołem i wzbudził ogromne kontrowersje. Niemiecka prasa poinformowała, że spóźnił się na zbiórkę przed rozpoczęciem zajęć, a do tego nie wykazywał się zbytnią determinacją i zaangażowaniem. Z kolei w czwartek miał już być w zdecydowanie lepszym humorze. Choć ponownie nie dotarł na zbiórkę przed na czas, to jego mowa ciała nie była już tak statyczna, a do tego wykazywał większą wolę walki podczas poszczególnych zajęć.

Wymowne zdjęcie Krzysztofa Piątka w mediach społecznościowych. Przyszłość znana?