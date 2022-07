Wymowne zdjęcie Krzysztofa Piątka w mediach społecznościowych. Przyszłość znana?

Krzysztof Piątek ma ważną umowę z Herthą Berlin do końca czerwca 2025 roku. Klub ze stolicy Niemiec sprowadził napastnika w styczniu 2020 roku za 24 miliony euro z Milanu, ale do tej pory kompletnie się nie sprawdził. Piątek spędził rundę wiosenną poprzedniego sezonu na wypożyczeniu we Fiorentinie, a teraz wraca do Berlina, gdzie zdaniem dziennikarzy "Sport Bilda" władze Herthy nie wiążą z nim większej przyszłości i wystawiły go na listę transferową. Jednak czy aby na pewno to koniec jego przygody w Berlinie?

Krzysztof Piątek publikuje zdjęcie ze zgrupowania Herthy Berlin. Koniec plotek o transferze?

Hertha Berlin przebywa od wtorku 12 lipca na zgrupowaniu w Anglii, podczas którego rozegra trzy mecze kontrolne - odpowiednio z Derby County (16 lipca), Nottingham Forest (20 lipca) oraz West Bromwich Albion (23 lipca). Wśród 35 powołanych zawodników znajduje się też Krzysztof Piątek, który rozpoczął treningi od 4 lipca i teraz opublikował zdjęcie na Instagramie ze wspólnych ćwiczeń. Jeden z kibiców nawoływał Polaka do powrotu do Włoch. Czy w tym wypadku droga jest zamknięta?

W przypadku Fiorentiny najprawdopodobniej tak, ponieważ klub sprowadził Lukę Jovicia z Realu Madryt na zasadzie wolnego transferu i tym samym nie skorzystała z opcji wykupu Krzysztofa Piątka za 15 milionów euro. Wostatnich dniach włoskie media łączyły Polaka z transferem do Torino lub Sampdorii, natomiast sporym problemem dla klubów może być pensja napastnika, który obecnie inkasuje 4,5 miliona euro za sezon. Jeśli zostanie w Hercie, to nie należy wykluczać, że droga do mistrzostw świata w Katarze może się znacznie skomplikować.

Hertha Berlin zagra pierwszy mecz o stawkę w niedzielę 31 lipca, kiedy to zmierzy się z Eintrachtem Brunszwik w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Z kolei rozpoczęcie nowego sezonu Bundesligi rozpocznie się tydzień później, gdzie drużyna prowadzona przez Sandro Schwarza zagra derbowy mecz z Unionem Berlin.