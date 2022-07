"Koniec końców Lewandowski opuści Monachium". Bayern już ma zastępców

Przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż pozostaje zagadką. Kapitan reprezentacji Polski wprawdzie wrócił we wtorek do klubu, a w środę nawet trenował z zespołem Juliana Nagelsmanna, to coraz więcej wskazuje na to, że są to już jedne z ostatnich zajęć z udziałem Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Już nawet w stolicy Bawarii jest coraz więcej głosów, że blokowanie transferu Polaka do FC Barcelony nie ma na dłuższą metę większego sensu. Podobnego zdania jest choćby Christian Falk, renomowany dziennikarz "Sportbilda", który sytuację w Bayernie Monachium zna od podszewki.

"To nie ma sensu". Bez wątpliwości ws. Lewandowskiego. Falk przeczuwa, co się stanie

"Myślę, że Lewandowski opuści Bayern. Robert chce, by wyjaśniło się to w tym tygodniu"

- Jeszcze kilka tygodni temu nie było szans na ten transfer, ale teraz, gdy wszyscy zobaczyli te wszystkie doniesienia oraz to, jak się zachowuje Robert, który już ewidentnie nie czuje się najlepiej w Monachium... To nie jest dobra sytuacja dla całej szatni Bayernu - tłumaczy Falk w rozmowie ze Sport.pl. - Bayern powiedział "nie", ale to "nie" jest oczywiście kwestią pieniędzy. Powszechnie wiadomo już, że Barcelona złożyła trzy oferty, ostatnią na 40 milionów plus pięć milionów w bonusach. To jednak za mało dla Bayernu, który oczekuje oferty na co najmniej 50 mln, wtedy jego władze będą mogły rozmawiać.

- Myślę, że koniec końców Robert opuści Bayern Monachium. Kiedy? Trzeba by o to zapytać Barcelonę, kiedy złoży nową ofertę. Słyszałem, że Robert bardzo by chciał, żeby to się wyjaśniło jeszcze w tym tygodniu, ponieważ i Barcelona, i Bayern lecą do Stanów Zjednoczonych na tournee i do tego czasu dobrze by było mieć jasną sytuację. Ale czy tak będzie, tego nie wiadomo - dodał szef działu piłkarskiego w "Sportbildzie", który nie uważa, żeby wraz ze sprzedażą Roberta Lewandowskiego Bayern Monachium wpadł w większe problemy ze strony sportowej.

- Bayern radzi sobie naprawdę dobrze tego lata na rynku transferowym, mógłby wykorzystać pieniądze z tego transferu na jakąś inną transakcję. W klubie wiedzą też, że Robert nie chce zostać w Bayernie, co już pokazał na każdy możliwy sposób - przyznaje Christian Falk.

- Temat Harry'ego Kane'a rzeczywiście istnieje w Bayernie, ale nie na obecne lato, lecz na za rok, gdy pozostanie mu tylko rok kontraktu z Tottenhamem. Będzie w identycznej sytuacji, jak teraz jest Robert, będzie mógł wywrzeć większy nacisk na swój klub, będzie też tańszy. A gdy Bayern ma w ofensywie obecnie takich zawodników, jak Mane, Gnabry, Sane, Coman czy Mueller, to w kontekście tylko jednego sezonu powinno wystarczyć. Przynajmniej do kolejnego mistrzostwa Niemiec, bo to wciąż będzie najlepsza ofensywa w lidze. Nie potrzeba Roberta Lewandowskiego do wygrywania Bundesligi, raczej do realizowania celów międzynarodowych, ale to już inna historia - podsumowuje niemiecki dziennikarz.