Media: W środę ostatni trening Lewandowskiego. Ostateczna oferta Barcelony

Choć przez długi czas nic na to nie wskazywało, we wtorek Robert Lewandowski wrócił do Monachium. Przeszedł niezbędne testy medyczne przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu, jednak nie wziął udziału w sesji treningowej. W mediach pojawiało się sporo hipotez, również na temat tego, że Polak nie wznowi treningów z resztą drużyny.

Ostatni trening Lewandowskiego w Bayernie?

W środę sytuacja lekko uległa zmianie. Robert Lewandowski pojawił się na środowym treningu. Nie musi to jednak oznaczać, że to koniec telenoweli związanej z jego odejściem do FC Barcelony. "FC Barcelona zakłada, że transfer Roberta Lewandowskiego zostanie sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. Katalończycy chcą spełnić wymóg Bayernu (50 mln euro plus premie). Coraz bliżej porozumienia - to ostatnia sesja treningowa Lewego w Monachium" - napisał Maximilian Koch z "Abendzeitung" na Twitterze.

Informacje dziennikarza zbiegają się z ostatnimi doniesieniami mediów, zgodnie z którymi Barca nie zamierza rezygnować z transferu Polaka. Co prawda wszystkie dotychczasowe oferty były odrzucane przez władze Bayernu. Według francuskiego RMC Sport Barcelona złożyła nową ofertę za Roberta Lewandowskiego, która spełnia wspomniane przez Kocha wymagania Bayernu.

Bayern podbija stawkę za Lewandowskiego

Dziennik "Sport Bild" poinformował o aktualnym stanie negocjacji pomiędzy oboma klubami. Bayern Monachium wciąż nie przystał na oferowane przez Barcę warunki, a jednocześnie jasno wskazał, jakiej propozycji oczekuje. Obecne wymagania Bawarczyków to 50 milionów euro płatne od razu, a także kolejne 10 milionów euro w formie bonusów.

