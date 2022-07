Dobra wiadomość dla Lewandowskiego. Bayern jest gotowy. Rekord transferowy

Bayern Monachium zawsze był klubem, który lubi i potrafi bilansować swoje wydatki. Słowem: umie liczyć pieniądze. A tu przecież mowa o olbrzymiej kwocie, bo zagraniczne media podają, że mistrzowie Niemiec za Matthijsa de Ligta, 23-letniego stopera Juventusu, będą musieli zapłacić nawet 90 mln euro. To byłby rekord transferowy, bo do tej pory Bayern najwięcej wydał na Lucasa Hernandeza, którego trzy lata temu za 80 mln euro pozyskał z Atletico Madryt.

Na razie Bayern próbuje zbić stawkę. Pierwsza oferta za holenderskiego obrońcę - jak informuje "Bild" - wynosiła 60 mln euro plus dodatkowe 10 mln w bonusach. Została odrzucona, ale Bayern cały czas jest zdeterminowany. W poniedziałek dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić poleciał do Turynu, by negocjować z Juventusem transfer de Ligta.

Zdeterminowany jest także sam Holender, który już słownie porozumiał się z Bayernem w sprawie kontraktu indywidualnego. Na Allianz Arena miałby zarabiać nawet 19 milionów euro za sezon, co z miejsca uczyniłoby go jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy drużyny trenera Juliana Nagelsmanna.

Lewandowski najlepszym przykładem

Teraz porozumieć muszą się tylko kluby. To zwykle bywa trudniejsze. Najlepszym przykładem jest Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski od dawna daje sygnały, że chce odejść do FC Barcelony, ale Bayern jeszcze w czerwcu zarzekał się, że zatrzyma Lewandowskiego za wszelką cenę i blisko 34-letni piłkarz wypełni kontrakt, który wygasa w czerwcu przyszłego roku.

W ostatnich tygodniach monachijski klub zmienił jednak nastawienie i wycenił swojego najlepszego strzelca na 50 mln euro. Na razie mistrz Niemiec, który chce dostać wszystkie pieniądze za Lewandowskiego od razu, czyli bez rozkładania kwoty na raty, odrzucił cztery oferty Barcelony. Ale zdaniem Sky Sports klub z Katalonii szykuje właśnie kolejną ofertę. Tym razem Hiszpanie mają zaoferować 50 milionów euro od razu plus bonusy. To ma być propozycja, która spełni oczekiwania. A skłonić Bayern do jej przyjęcia ma także chęć pozyskania de Ligta, który jest priorytetem transferowym i na którego trzeba wyłożyć rekordową sumę.

Lewandowski już wrócił do Monachium

Bayern rozpoczął treningi w piątek, ale od początku wiadomo było, że Lewandowski, który po zakończeniu poprzedniego sezonu pojechał na zgrupowanie reprezentacji Polski i grał w czerwcowych spotkaniach Ligi Narodów, ma dołączyć do ekipy mistrza Niemiec trochę później. Taką decyzję podjął Nagelsmann, który jednocześnie nie ukrywał, że liczy, iż sytuacja Lewandowskiego wyjaśni się, zanim Polak wróci do treningów.

Na razie w poniedziałek wieczorem Lewandowski wrócił do Monachium. We wtorek miał pojawić się na treningu, ale zarówno on, jak i Manuel Neuer, którzy dostali więcej wolnego, tego dnia przechodzili badania. Zajęcia z drużyną mają wznowić dopiero w środę.