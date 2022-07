Spodziewali się odejścia Lewandowskiego. "Podstępna sytuacja" dla Bayernu

Heiko Niedderer, dziennikarz "Bilda" jako pierwszy poinformował o przylocie Roberta Lewandowskiego do Monachium. Napastnik ma pojawić się we wtorek o godzinie 10:00 na Saebener Strasse, gdzie rozpocznie przygotowania do nowego sezonu z Bayernem. - Czuję się dobrze - powiedział Lewandowski tuż po przylocie. Pojawiały się informacje, że Lewandowski mógłby rozpocząć strajk, ale wykluczyło to jego otoczenie na łamach Sport.pl. - Nie było mowy o żadnym strajku. W ogóle nie było takich planów, tym bardziej nacisków na klub, by rozwiązać to inaczej - usłyszeliśmy w poniedziałek rano.

Obecność Lewandowskiego na treningach Bayernu problemem dla trenera i piłkarzy. "Podstępna sytuacja"

Niemiecki dziennik "Bild" informuje, że Robert Lewandowski we wtorek rozpocznie przygotowania z Bayernem Monachium do nowego sezonu. Jeszcze kilka tygodni temu Lewandowski dawał do zrozumienia, że jego kariera w Bayernie jest już zakończona i, zdaniem mediów, liczy na transfer do Barcelony. "Strajk wydaje się mało prawdopodobny. Lewandowski nie chce iść na wojnę z Bayernem, ale ma nadzieję, że klub dojdzie do porozumienia z Barceloną" - czytamy.

Bayern Monachium nie odpowiedział na żadną z trzech ofert przedstawionych przez FC Barcelonę. Ostatnia opiewała na 40 milionów euro oraz pięć milionów euro w postaci bonusów. "Bild" dodaje, że FC Barcelona chce mieć jasność ws. Lewandowskiego do 19 lipca. "Albo Lewandowski poleci do Miami ze swoim nowym klubem, albo wyleci 18 lipca z Bayernem Monachium na tournee do Stanów Zjednoczonych i zacznie od Waszyngtonu" - dodają dziennikarze.

Obecność Roberta Lewandowskiego na treningach Bayernu Monachium może okazać się pewnym problemem zarówno dla zawodników, jak i dla trenera Juliana Nagelsmanna, ponieważ wszyscy zakładali, że Lewandowski odejdzie do FC Barcelony. "Ta sytuacja jest podstępna. I Nagelsmann, i piłkarze nie są pewni, jak postępować z supergwiazdą. Wszyscy uważają za prawie niemożliwe, że Lewandowski zagra jeszcze raz w barwach Bayernu" - skwitował "Bild".

Uli Hoeness stwierdził przed kilkoma dniami, że Robert Lewandowski wypełni kontrakt z Bayernem Monachium, ważny do końca czerwca 2023 roku. - Nic nie wiem o nowej ofercie, ale z tego, co słyszałem, to Barcelona już nie musi wysyłać kolejnych ofert. Stanowisko Bayernu było jasne, a Robert ma ważny kontrakt. Oświadczenia ze strony Olivera Kahna, Hasana Salihamidzicia czy Herberta Hainera były jasne - mówił były prezes Bayernu w rozmowie ze Sky Sports.