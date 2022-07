Borek z nowymi informacjami ws. Lewandowskiego. Jest przełom? "Oferta wysłana"

Trwa saga transferowa z Robertem Lewandowskim w roli głównej. We wtorek 12 lipca Bayern Monachium wraca do treningów. Niemieckie media zastanawiały się, czy Polak rzeczywiście stawi się na zajęciach. Jak dowiedział się dziennikarz Sport.pl, nic takiego nie będzie miało miejsca. "Tak przekonują jego bliscy, którzy potwierdzają nam, że przez weekend nic się nie zmieniło. - W ogóle nie było takich planów, tym bardziej nacisków na klub, by rozwiązać to inaczej. Robert we wtorek normalnie stawia się na treningu - usłyszeliśmy w poniedziałek rano" – pisze Bartłomiej Kubiak.

Zamiary Lewandowskiego się nie zmieniają. Nadal chce on opuścić Monachium i przejść do FC Barcelony. Ta wykazuje dużą determinację w walce o napastnika. Złożyła Bayernowi już trzy oferty, ale żadna z nich nie znalazła uznania monachijskich działaczy. Niemieckie media poinformowały niedawno, że Katalończycy szykują czwartą ofertę, która ma być zbliżona do tego, czego oczekuje Bayern. Chodzi o 50 milionów euro.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym". - Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to ta oferta, o której mówił kilka dni temu Laporta, została oficjalnie wysłana do Monachium. Ona opiewała dokładnie na 50 milionów euro netto. Czyli mówimy dokładnie o takiej kwocie, o jakiej chciał rozmawiać Bayern – powiedział dziennikarz.

Zdradził też warunki kontraktu Lewandowskiego. Polak miał otrzymać umowę na trzy lata, ale ta będzie jeszcze dłuższa. - Z tego, co ja się orientuję, to ten kontrakt będzie miał klauzulę roku więcej - to będą trzy lata plus jeden rok opcjonalny. Jeśli będzie w dobrej formie fizycznej i będzie regularnie trafiał, będzie można skorzystać z tej opcji przedłużenia umowy o rok – przekazał Borek.

Komentator ujawnił też, ile cała operacja będzie kosztować Barcelonę. Nie chodzi bowiem tylko o 50 milionów euro, które powędruje do Bayernu. W grę wchodzi także premia za podpis, prowizja dla menadżera i oczywiście pensja dla piłkarza. - To się zakręci w okolicach 160-170 milionów euro łącznie. Mówimy o pensji dla Lewandowskiego w wysokości 30 milionów euro brutto, czyli 15 milionów netto. Ja jestem optymistą – powiedział.

- Robert Lewandowski jest nieprawdopodobnie zdeterminowany, podobnie jak jego agent, Pini Zahavi, Oczywiście teraz pojawiają się spekulacje o ofertach z Chelsea i Paris Saint-Germain, natomiast "Lewy" podczas ostatniego spotkania z Pinim jednoznacznie powiedział, że jego nie interesuje tylko zmiana klubu. Jego interesuje tylko i wyłącznie FC Barcelona. To jest nie tyle priorytet, co jeden jedyny cel w głowie Lewandowskiego - dodał Borek.

