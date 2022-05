Coman uderzył rywala i dosięgła go kara. Nie zagra na początku nowego sezonu

Bayern Monachium nie musiał wygrać tego meczu, ale trzeba przyznać, że takiej mobilizacji VfB Stuttgart się prawdopodobnie nie spodziewał. Mistrzowie Niemiec przegrywali bowiem już w 8. minucie meczu. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy udało im się odrobić stratę i wyjść na prowadzenie, ale tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, Stuttgart uderzył po raz drugi. Mecz zakończył się wynikiem 2:2, a Bayern odebrał po nim paterę za 10. mistrzostwo kraju z rzędu. Do końca sezonu została już tylko jedna kolejka.

Coman wyleciał z boiska na sekundy przed końcem meczu. Liga ukarała Francuza

Emocji nie brakowało też na sekundy przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W 95. minucie Kingsley Coman próbował uciec od Konstandinosa Mawropanosa i robiąc to, uderzył obrońcę z otwartej ręki w twarz. Wszystkiemu bardzo dobrze przyjrzał się arbiter prowadzący mecz. Natychmiast odgwizdał przewinienie, a Francuzowi pokazał czerwoną kartkę. Bayern kończył ten mecz w dziesiątkę.

We wtorek zebrał się Trybunał Sportowy DFB i rozpatrzył sprawę Comana. Komisja uznała, że zawodnik Bayernu Monachium zasłużył na wykluczenie z gry w trzech najbliższych meczach Bundesligi. Oznacza to, że Comana zabraknie w ostatnim meczu tego sezonu z VfL Wolfsburg oraz w dwóch pierwszych kolejkach przyszłego sezonu. Bayern może się odwołać od decyzji w ciągu 24 godzin.

- Przeprosił, ale nie musi tego robić. Tak właśnie się dzieje. Myślę, że to oczywiste, że nie powinien go chwytać. Jest to sport pełen emocji. Wyciągnął z tego wnioski i nie powtórzy się to tak szybko. To on zazwyczaj często dostaje po głowie - bronił swojego podopiecznego Julian Nagelsmann. Ostatni mecz Bayernu zostanie rozegrany 14 maja.