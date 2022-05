"Salihamidzic rozmawiał z agentami Mane". Bayern sięga po gwiazdę Liverpoolu

Chociaż nie było oficjalnego dialogu między dwoma klubami, to Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu, spotkał się w miniony weekend z agentami Sadio Mane. Senegalczyk ma ważny kontakt z Liverpoolem do lipca 2023 roku, ale wciąż nie rozmawiał z władzami The Reds na temat przedłużenia umowy. Choć Mane ma już 30 lat to portal "Transfermarkt" wycenia go na 80 milionów euro. Bayern do tej pory tylko raz wydał taką sumę pieniędzy, gdy zakontraktował Lucasa Hernandeza. - Czy planujemy wielkie transfery? Dajcie się zaskoczyć - rzucił do dziennikarzy Salihamidzić.

Coraz głośniej mówi się o tym, że latem z Bayernu może odejść Robert Lewandowski, którego umowa kończy się za rok. Ale to nie jego miałby zastąpić Mane. Mówi się, że napastnik Liverpoolu mógłby być następcą Serge'a Gnabry'ego, który nie przyjął ostatniej propozycji przedłużenia wygasającego w 2023 kontraktu.

Mane to jeden z najlepszych ofensywnych skrzydłowych świata. Jest prawnonożnym zawodnikiem, który świetnie czuje się na lewym skrzydle. Może grać ten na prawej stronie, ale i jako środkowy napastnik. W tym sezonie rozegrał 46 meczów i strzelił 20 goli, do tego ma cztery asysty.

Świetny czas dla Sadio Mane

Mistrz Afryki 2022 ma na swoim koncie tytuł Premier League (2020) oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów (2019). Karierę rozpoczynał w Metz, skąd trafił do Red Bulla Salzburg. Następnie Austrię zamienił na Anglię, podpisując kontrakt z Southamptonem. W 2016 roku Liverpool zapłacił za niego ponad 40 milionów euro. W końcówce sezonu Mane walczy jeszcze o triumf we wszystkich rozgrywkach, w których bierze udział.

Co innego Bayern, który zapewnił już sobie 10. tytuł mistrzowski z rzędu, ale odpadł już z Pucharu Niemiec oraz z Ligi Mistrzów.

Wcześniej spekulowano, że Senegalczyk może trafić do Realu Madryt.