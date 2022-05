"Haaland przeszedł testy medyczne. Oficjalny komunikat o transferze w tym tygodniu"

"Oficjalne ogłoszenie kontraktu Manchesteru City z Erlingiem Haalandem nastąpi w tym tygodniu - zarówno Manchester City, jak i Borussia Dortmund mają potwierdzić transfer po aktywowaniu klauzuli" - napisał w poniedziałek na Twitterze Fabrizio Romano. Według informacji włoskiego dziennikarza 21-letni napastnik jest już po badaniach medycznych w angielskim klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Dziennikarz dodaje również, że Manchester City zapłaci za Haalanda kwotę zbliżającą się do 60 milionów euro niż do 75 milionów. Ogłoszenie transferu ma natomiast nastąpić już w tym tygodniu z inicjatywy samego zawodnika. "Haaland chciałby jak najlepiej pożegnać się z kibicami BVB, ponieważ byli dla niego wspaniali" - czytamy w mediach społecznościowych.

Erling Haaland znalazł nowy klub. Znamy szczegóły kontaktu 21-latka

Romano podkreśla przy okazji, że wbrew plotkom pensja Haalanda w Manchesterze City nie przekroczy zarobków Kevina De Bruyne. Reprezentant Belgii otrzymuje od klubu około 375 tys. funtów tygodniowo, co jest najwyższą kwotą nie tylko w Manchesterze City, ale również w całej Premier League. Więcej szczegółów zapewne poznamy w najbliższych dniach lub tygodniach.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Potwierdzono również wcześniejsze informacje dotyczące długości kontraktu Norwega. Haaland podpisał z Manchesterem City umowę do końca czerwca 2027 roku. \ W tym sezonie 21-latek wziął udział w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 28 bramek i zaliczył osiem asyst. Dorobek napastnika byłby zapewne znacznie większy, gdyby nie częste kontuzje.

FIFA nakazała powtórzenie meczu eliminacji mistrzostw świata Brazylia - Argentyna

Erling Braut Haaland zwrócił na siebie oczy najlepszych drużyn w Europie fenomenalną formą prezentowaną po przyjściu do Borussii Dortmund. Od stycznia do końca sezonu 2019/20 rozegrał w klubie 18 meczów, w których strzelił 16 goli. W następnym sezonie rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył 41 bramek. 21-latek regularnie rywalizował o tytuł króla strzelców Bundesligi z naszym kapitanem, Robertem Lewandowskim. Ta sztuka mu się jednak ani razu nie udała.