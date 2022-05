"Sport": Transfer Lewandowskiego w decydującej fazie. Zahavi nie ustępuje ani na chwilę

Nadal nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Bayern Monachium jest opieszały w swoich działaniach, choć Oliver Kahn oraz Hasan Salihamidzić zapewniają, że nie pozwolą na odejście najlepszego napastnika Bundesligi. Mimo tych słów, media silnie łączą 33-latka z FC Barceloną, sugerując, że już tego lata Polak zasili szeregi drużyny Xaviego.

Teraz informacje o możliwym transferze Polaka do hiszpańskiego zespołu zaczynają się urzeczywistniać. Jak donosi portal "Sport", władze FC Barcelony są zdeterminowane, by pozyskać polskiego napastnika. Zgodę na transfer 33-latka poza dyrektorem ds. futbolu Mateu Alemanym, jego zastępcą Jordim Cruyffem i wszystkimi jego współpracownikami, wyraziły również dwie inne kluczowe postaci.

Pierwszą z nich jest Xavi. Szkoleniowiec uważa, że sprowadzenie Lewandowskiego podniesie poziom i konkurencyjność drużyny. Drugą ze wspomnianych osób jest prezes klubu Joan Laporta, który transfer Polaka wziął sobie za punkt honoru.

Nie od dziś wiadomo, że Hiszpan pozostaje w przyjacielskich stosunkach z agentem polskiego napastnika Pinim Zahavim - ten z kolei aktywnie działa w kierunku przenosin Lewandowskiego na Camp Nou. Jak donoszą dziennikarze "Sportu", Izraelczyk codziennie kontaktuje się z władzami hiszpańskiego klubu, by na bieżąco informować ich o ruchach negocjacyjnych Bayernu Monachium wobec jego podopiecznego. Zahavi jest przekonany, że niemiecki klub w końcu zgodzi się na sprzedaż Lewandowskiego, a kwota transferu nie wyniesie więcej niż 40 milionów euro, które jest w stanie zaoferować FC Barcelona.

Według dziennikarzy na sprzedaż naciska również sam Lewandowski, który zadecydował już, że nie chce kontynuować współpracy z drużyną Juliana Nagelsmanna. Polak zdobył z niemieckim zespołem wszystko, co możliwe do osiągnięcia, dlatego teraz szuka nowych wyzwań. Takim, być może ostatnim w karierze, ma być przejście do FC Barcelony. Z uwagi na to, że przed Bayernem jeszcze tylko jeden mecz w sezonie, to negocjacje transferowe Polaka wchodzą w decydującą fazę. Być może już w tym tygodniu rozstrzygnie się przyszłość Roberta Lewandowskiego.