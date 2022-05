Lewandowski odebrał 10. medal za mistrzostwo Niemiec. Święto w Monachium [WIDEO]

Piłkarze Bayernu Monachium kontynuują znakomitą passę. W tym sezonie udało im się wywalczyć 10. mistrzostwo kraju z rzędu, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o pięć najlepszych lig w Europie. Wcześniej Bawarczycy przewodzili w tej klasyfikacji wraz z Juventusem, który zakończył swoją serię dziewięciu mistrzostwach.

Świętowanie zdobytego tytułu odbyło się po zakończeniu starcia pomiędzy Bayernem Monachium a VfB Stuttgart. Obie ekipy podzieliły się punktami (2:2). Bliski zdobycia bramki w końcówce meczu był Robert Lewandowski, jednak piłka po jego strzale nie znalazła drogi do siatki.

Kolejny tytuł dla Roberta Lewandowskiego. To już jego dziesiąte mistrzostwo Niemiec

Dla reprezentanta Polski było to natomiast 10. w jego karierze zdobyte mistrzostwo Niemiec. W barwach Bayernu sięgał on po tytuł 8 razy, natomiast wcześniej udało mu się to dwukrotnie, grając jeszcze dla Borussii Dortmund.

Bawarczycy świętowali zdobyte mistrzostwo w przedostatniej kolejce, bowiem kolejny mecz z Wolfsburgiem zagrają na wyjeździe. Mistrzowską paterę jako pierwszy wzniósł bramkarz Bayernu Monachium Manuel Neuer, a później również Lewandowski.

Dla piłkarzy z Monachium był to kolejny etap świętowania mistrzowskiego tytułu. Wcześniej drużyna wybrała się na podróż do Ibizy, gdzie również odbyła się impreza z okazji tytułu. Choć niektórzy eksperci nie popierali decyzji o wyjeździe po przegranym meczu, to działacze Bayernu odpowiadali, że był to także element budujący więź drużyny.

Zawodnicy celebrowali tytuł wraz ze swoimi rodzinami i wypełnionymi po brzegi trybunami Allianz Arena, na którym zasiadało 75 tysięcy osób. W poprzednich dwóch sezonach świętowanie tytułu w tak licznym gronie nie było możliwe ze względu na pandemiczne ograniczenia.

Dla Bayernu było to łącznie 32. mistrzostwo Niemiec w historii klubu. Pierwszy złoty medal otrzymał także Julian Nagelsmann, który w ubiegłym sezonie zdołał wywalczyć wicemistrzostwo kraju, prowadząc jeszcze RB Lipsk.