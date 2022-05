Niemcy ocenili Lewandowskiego. "Miał sporego pecha"

Od momentu zwycięstwa 3:1 nad Borussią Dortmund i zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego, Bayern Monachium nie pokazuje najlepszego stylu gry. Najpierw Bawarczycy zaskakująco przegrali 1:3 z FSV Mainz, natomiast w niedzielę drużyna Juliana Nagelsmanna zaledwie zremisowała u siebie 2:2 z VfB Stuttgart.

Bayern ponownie zawodzi

Pierwsze zaskoczenie ze strony zdecydowanie niżej notowanego rywala nadeszło już w ósmej minucie, kiedy to Manuela Neuera pokonał Tiago Tomas. Do przerwy jednak prowadził Bayern - w 35. minucie do wyrównania doprowadził Serge Gnabry, zaś minutę przed zejściem do szatni gola na 2:1 strzelił Thomas Mueller.

Po przerwie Bawarczycy nie trafili już do siatki. Zrobili to goście - w 52. minucie Sasa Kalajdzic strzelił bramkę na 2:2, ustalając tym samym rezultat spotkania. W końcowych minutach świetną szansę na przechylenie szali zwycięstwa na stronę Bawarczyków miał jeszcze Robert Lewandowski, ale zabrakło mu nieco szczęścia.

Zróżnicowane noty dla Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski zakończył mecz bez gola. Sama jego gra również nie była najlepsza, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenach wystawionych przez niemieckie portale. "Piłka nie mogła się do niego dostać, a jeśli już to robiła, to nie potrafił tego wykorzystać" - podsumował jego występ serwis 90min.com, wystawiając mu piątkę w 10-stopniowej skali.

"Przed zmianą stron rzadko uczestniczył w grze. Miał sporego pecha, kiedy uderzył w poprzeczkę w 76. minucie" - napisano na www.abendzeitung-muenchen.de przy ocenie cztery. "Super napastnik z rzadka dochodził do niebezpiecznych sytuacji, ale nie był odpowiednio obsługiwany przez swoich kolegów" - podsumował z kolei serwis tz.de, również wystawiając Lewandowskiemu czwórkę (6 - najniższa, 1 - najwyższa).

Znacznie lepsze noty Lewandowski otrzymał na portalu WhoScored.com, gdzie jego występ oceniono na 7.7 (lepszy był tylko Serge Gnabry - 8.0). W serwisie SofaScore.com z kolei dostał ocenę 7.6 (lepsi Kimmich - 7.8 i Gnabry - 8.4).