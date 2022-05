Nagelsmann chce osłabić rywali. Naciska na kolejny transfer z RB Lipsk

Bayern Monachium nie ma za sobą udanego sezonu. Bawarczycy sięgnęli co prawda po mistrzostwo Niemiec, jednak ostatnie wyniki, jak i fakt, że klub odpadł już z rozgrywek Ligi Mistrzów oraz pucharu Niemiec, nie zadowala kibiców i działaczy drużyny. Dochodzi do tego niepewność związana z negocjacjami kontraktowymi i groźba, że Bayern może nie porozumieć się z Robertem Lewandowskim czy Sergem Gnabrym.

Słabeusz zaskoczył Bayern. Dwa ciosy Stuttgartu w Monachium

Oto nowy transfer Bayernu? Klub obserwuje Konrada Laimera

Nic więc dziwnego, że obecny trener ekipy z Monachium Julian Nagelsmann rozgląda się już za potencjalnymi wzmocnieniami na najbliższy sezon. Jak donosi dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Fabrizio Romano niewykluczone, że Bawarczycy ponownie pozyskają gracza RB Lipsk (rok temu do klubu trafił Marcel Sabitzer).

Tym razem mają obserwować Konrada Laimera. Potencjalny transfer reprezentanta Austrii będzie bardzo trudny. RB Lipsk nie chce sprzedawać, a dodatkowo interesują się nim również kluby z Premier League. Laimer ma też jeszcze przez rok ważny kontrakt.

Informację Romano potwierdził także dziennikarz "Bilda" Christian Falk. Uzupełnił on doniesienia Włocha o fakt, że dyrektor sportowy Bayernu Monachium Hasan Salihamidzić spotkał się z Bjornem Bezemerem, agentem Laimera. Szef RB Lipsk miał jednak zadeklarować, że zawodnik nie odejdzie z klubu latem.

Gdyby transfer Laimera doszedł do skutku to byłby on kolejnym po Dayocie Upamecano oraz Marcelu Sabitzerze piłkarzem, który przeszedł z RB Lipsk do Bayernu Monachium. Bawarczycy byliby w stanie zapłacić za Austriaka od 18 do 20 milionów euro.

Reprezentant Austrii do tej pory rozegrał 158 spotkań w barwach RB Lipsk, podczas których zdobył 11 bramek i zaliczył 18 asyst.