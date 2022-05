Laurin Ulrich na celowniku Bayernu Monachium

Jak donoszą niemieckie media, Bayern Monachium jest zainteresowany Laurinem Ulrichem, na co dzień grającym w młodzieżowych zespołach VfB Stuttgart. Agent 17-latka naciska go na transfer. Doszło już nawet do pierwszych rozmów z potencjalnym pracodawcą.

