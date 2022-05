"Jak Oliver Kahn". Magath zachwycony polskim bramkarzem

Marcel Lotka wszedł do bramki Herthy Berlin w 24. kolejce Bundesligi w meczu z Freiburgiem (0:3). Pozostali bramkarze byli nękani kontuzjami, co sprawiło, że Polak otrzymał szansę od Felixa Magatha. Lotka w 28. kolejce pojawił się na boisku za kontuzjowanego Alexandra Scholowa w meczu z Bayerem Leverkusen (1:2) i od tego momentu nie oddał miejsca w bramce Herthy. Zespół ze stolicy Niemiec walczy o utrzymanie w Bundeslidze, a Lotka nie pomógł drużynie w ważnym meczu.

Felix Magath zachwycony Marcelem Lotką. Porównał go do legendy Bayernu Monachium

Hertha Berlin przegrała 1:2 z Mainz w 33. kolejce Bundesligi i tym samym nie może być pewna utrzymania w lidze do zakończenia spotkania pomiędzy Bayernem Monachium a Vfb Stuttgart. Marcel Lotka popełnił błąd przy pierwszej bramce dla Mainz. Silvan Widmer postanowił uderzyć od razu po wejściu w pole karne i zaskoczył bramkarza, który puścił piłkę pod pachą. "Marcel Lotka z zawinionym trzecim golem w swoim dziewiątym meczu. Tylko Casteels wpuścił więcej goli po własnych błędach (4)" - zauważył Tomasz Urban, dziennikarz Viaplay.

Mimo tak sporego błędu Felix Magath postanowił pochwalić młodzieżowego reprezentanta Polski po zakończeniu spotkania. I porównał go do legendy Bundesligi. - Jego rozwój jest rewelacyjny. Szkoda by było, gdyby tak utalentowany bramkarz, który wysunął się teraz na pierwszy plan, musiałby zrezygnować z wywalczonej pozycji. Lotka jest jak Oliver Kahn, ponieważ ma odwagę, która dawniej cechowała Olivera - powiedział trener Herthy w rozmowie ze Sky.

Co dalej z przyszłością Lotki w Hercie? "Chcemy na spokojnie porozmawiać"

Dziennik "Bild" informował, że Hertha Berlin po cichu skorzystała z klauzuli umożliwiającej przedłużenie kontraktu z Marcelem Lotką, mimo porozumienia bramkarza z Borussią Dortmund. Prawnik Matthias Jaroschwitz uważa, że klub ze stolicy Niemiec postąpił zgodnie z prawem. Jak sytuację ocenia Fredi Bobić, dyrektor sportowy Herthy? - To będzie sprawa rozwiązana w sądzie. Chcemy o tym spokojnie porozmawiać po zakończeniu sezonu. Marcel przecież podpisał umowę z BVB - stwierdził Bobić.

Marcel Lotka postanowił podpisać kontrakt z Borussią Dortmund na przyszły sezon, o czym poinformowała Hertha Berlin na przełomie lutego i marca. Jeśli jednak okazałoby się, że skorzystanie z klauzuli przez berlińczyków było legalne, to bramkarz pozostałby w Hercie do końca czerwca 2023 roku.