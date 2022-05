Altintop punktuje Lewandowskiego. "Więcej lojalności i wdzięczności"

Nadal nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Bayern Monachium jest opieszały w swoich działaniach, choć Oliver Kahn oraz Hasan Salihamidzić zapewniają, że nie pozwolą na odejście najlepszego napastnika Bundesligi. Mimo tych słów, media silnie łączą 33-latka z FC Barceloną. Dodatkowo zainteresowanie Polakiem wykazuje Paris Saint-Germain.

Hamit Altintop wierzy w rozstanie Lewandowskiego i Bayernu już tego lata. Niemiecki klub ma alternatywy

Do sagi transferowej kapitana reprezentacji Polski odniósł się Hamit Altintop. W rozmowie z niemiecką telewizją "Sky Sport" były piłkarz Bayernu wyznał, że jego zdaniem 33-latek opuści drużynę Juliana Nagelsmanna przed zakończeniem obowiązującego kontraktu.

- Nie wiem, jak dokładnie wygląda sytuacja pomiędzy Lewandowskim i Bayernem. Ale ja od zawsze byłem zwolennikiem nowych, pełnych energii graczy, którzy mogą dać z siebie wszystko na boisku, pod warunkiem, że nie mają wygórowanych żądań finansowych. Myślę, że latem zespół zrezygnuje z Lewandowskiego. Bayern z pewnością ma już w zanadrzu jedną lub nawet dwie alternatywy - podkreślił były piłkarz.

Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego? Niemiecki ekspert radzi

Altintop opowiedział również o tym, kto jego zdaniem może zastąpić Polaka w drużynie Nagelsmanna. Jako głównego kandydata wskazał 21-letniego napastnika Borussi Dortmund.

- Erling Haaland z pewnością posiada odpowiednie kwalifikacje, jednak wciąż musi się rozwijać. Jedno trzeba podkreślić: do Bayernu Monachium przychodzili zawodnicy, którzy dopiero w nim osiągali szczyt swojej formy. To tutaj stawali się prawdziwymi gwiazdami. Do ich grona można zaliczyć Philippa Lahma, Davida Alabę oraz Joshuę Kimmicha, ale takich piłkarzy było zdecydowanie więcej - powiedział były reprezentant niemieckiego zespołu, po czym dodał dosadnie: - To także dzięki Bayernowi Lewandowski stał się takim zawodnikiem, jakim jest teraz. Nie można o tym zapomnieć. Tak więc oczekuję od piłkarzy więcej lojalności i wdzięczności, na którą klub zasługuje.

Tym samym Altintop uderzył w Polaka, który mimo ważnego kontraktu rozważa przejście do innej drużyny. Najbliżej zakontraktowania 33-latka pozostaje FC Barcelona.

