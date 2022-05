Lewandowski zrobił show na treningu Bayernu. Idealne "okienko" [WIDEO]

Jeśli strzelać "okienka", to w takim stylu i z taką powtarzalnością. Robert Lewandowski i jego koledzy z Bayernu Monachium urządzili sobie w trakcie treningu mały konkurs. Polegał on na tym, aby trafić piłką do pomieszczenia biurowego przez niewielkie okno. Polakowi udało się tego dokonać dwukrotnie i to w odstępie kilku sekund. W tym nie było żadnego przypadku.

Popis Lewandowskiego na treningu. Bayern Monachium publikuje: "Trafił w obu przypadkach"

"To nie powtórka. Lewandowski trafił w obu przypadkach" - napisał Bayern Monachium pod materiałem wideo opublikowanym na Twitterze. Nagranie możecie obejrzeć poniżej:

Czy to były dwa szczęśliwe kopnięcia? Można by tak powiedzieć, gdyby nie fakt, że to nie był pierwszy raz, w którym Robert Lewandowski udowadniał swoją celność. Podobny materiał opublikowano w mediach społecznościowych Bayernu Monachium w lutym tego roku. Wtedy jednak w "zabawie" uczestniczył też Oliver Kahn, prezydent klubu.

- Normalny dzień w biurze - napisał Niemiec we wpisie z wideo, na którym Lewandowski wykonał niemalże identyczne zagranie. Z murawy boiska treningowego kopnął idealnie w okno, w którym znajdował się Kahn. Były bramkarz Bayernu i reprezentacji Niemiec bez problemu złapał piłkę w ręce. Nagranie obejrzycie poniżej:

Tym razem w oknie nie było Kahna, który mógłby przechwycić piłkę, nie wiadomo więc, czy Lewandowski dwoma uderzeniami z rzędu nie wyrządził jakichś strat w biurze. Sam napastnik natomiast ucieszył z trafienia, czemu dał wydźwięk, krzycząc głośne: "Jaaaa".

W ostatnich tygodniach dużo dzieje się wokół Roberta Lewandowskiego. Zagraniczne media wciąż spekulują o możliwym transferze Polaka do FC Barcelony. Część informuje też o negocjacjach ws. nowego kontraktu, prowadzonych przez agenta piłkarza z władzami Bayernu Monachium. Nadzieje na porozumienie w jednym z ostatnich wywiadów dał Julian Nagelsmann, trener Bayernu. - Wydaje mi się, że to była dobra rozmowa z Pinim Zahavim. Powszechnie wiadomo, że on lubi negocjować - mówił szkoleniowiec.