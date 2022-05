19-latek z Francji ma być nowym Lewandowskim w Bayernie. Media: Transfer blisko

Działacze Bayernu Monachium nie skupiają się obecnie jedynie na próbie przedłużenia umów z gwiazdami zespołu. Ich działania ukierunkowane są także na wzmocnienie drużyny i jak podaje portal 90 Football mają być najbliżej pozyskania utalentowanego napastnika Stade de Reims Hugo Ekitike.

Bayern Monachium rusza po utalentowanego napastnika. Oto następca Roberta Lewandowskiego?

19-lateni atakujący to jeden z najbardziej rozchwytywanych, młodych zawodników w Ligue 1. Mierzący 190 centymetrów wzrostu gracz, w tym sezonie wystąpił w 23 spotkaniach, podczas których zdobył dziewięć bramek oraz zaliczył trzy asysty. Bilans Hugo Ekitikego mógłby być lepszy, jednak rzadko otrzymywał on szansę na grę w pełnym wymiarze czasowym. Od 27 lutego zmagał się również z kontuzją uda. Zważając na to, że ekipa z Reims jest drużyną środka tabeli, to wynik strzelecki osiągnięty przez napastnika może robić wrażenie.

Interesować się nim ma już kilka uznanych marek. Oprócz Bayernu Monachium, sytuację Francuza obserwują PSG, Juventus czy Chelsea. Póki co Bawarczycy mają mieć największe szanse na transfer nastoletniego napastnika. Według branżowego portalu transfermarkt.de jego wartość oscyluje o około 20 milionów euro. Zapłacić trzeba będzie jednak za niego przynajmniej dwa razy tyle, bowiem gracz ma w swoim kontrakcie kwotę odstępnego.

Ewentualny transfer Ekitekego nie będzie jednak związany z możliwym odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu. Niezależnie od tego, czy reprezentant Polski przedłuży kontrakt z Bawarczykami, to 19-latek będzie brany pod uwagę przez działaczy Bayernu.

Lewandowski nadal nie znalazł porozumienia ze swoim obecnym klubem. Polak kuszony ma być sporą podwyżką przez Barcelonę, jednak Bawarczycy nie zamierzają sprzedawać go przed zakończeniem kontraktu atakującego, który będzie obowiązywał jeszcze przez rok.