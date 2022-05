Philipp Lahm krytykuje Bayern: Oczywiście możesz przegrać, ale nie w taki sposób

W ubiegłym tygodniu Bayern Monachium zapewnił sobie 10. tytuł mistrza Niemiec z rzędu. Do kolejnego spotkania ligowego z 1. FSV Mainz 05 drużyna Juliana Nagelsmanna mogła podejść zdecydowanie spokojniej, co wpłynęło na grę zespołu. W sobotnim meczu Bayern dość niespodziewanie przegrał z niżej notowanym rywalem 1:3, a honorowego gola strzelił Robert Lewandowski. Porażka nie zniechęciła jednak piłkarzy do świętowania wywalczonego tytułu - część zespołu udała się na Ibizę.

Philipp Lahm komentuje wyjazd podopiecznych Nagelsmanna. "Kiedy byłem w klubie, nie było takich podróży"

Na piłkarzy Bayernu spadła fala krytyki nie tylko ze względu na bardzo przeciętną grę w ostatnim spotkaniu, ale przede wszystkim za podróż na hiszpańską wyspę. Lothar Matthaus stwierdził, że zawodnicy postąpili w sposób skandaliczny. Według byłego piłkarza świętowanie miałoby sens, gdyby w sobotę Bayern zwyciężył. Z kolei podopiecznych Nagelsmanna bronił Hasan Salihamidzić. Dyrektor sportowy niemieckiej drużyny wierzy, że wspólny wyjazd zacieśni relacje pomiędzy zawodnikami.

Do skandalu wokół podróży na Ibizę odniósł się również były kapitan Bayernu Monachium Philipp Lahm. W rozmowie z telewizją "Sky Sport" Niemiec nie krył zaskoczenia postępowaniem drużyny. - Kiedy byłem w klubie, nie było takich podróży - skwitował Niemiec, który podkreślił, że nie pozwoliłby drużynie już teraz świętować tytułu, gdyby nadal pełnił rolę kapitana zespołu. - Za moich czasów nie można było organizować wyjazdów w trakcie sezonu - dodał.

Lahm ocenił również postawę Bayernu na przestrzeni całego sezonu. Niemiec przyznał, że zdobycie tytułu mistrzowskiego jest istotne, ale ważne są również inne trofea, takie jak Puchar Niemiec oraz Liga Mistrzów. - Zostanie mistrzem Niemiec i zdobycie tytułu jest absolutnie cudowne. Ale wszyscy wiemy, że to nie wystarczy na dłuższą metę. Bayern nie może pozwolić sobie na odpadanie z Pucharu Niemiec już w drugiej rundzie rozgrywek. Oczywiście możesz przegrać w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale nie z siódmą hiszpańską drużyną. Jednak to nic nowego, wszyscy o tym wiedzą - powiedział 38-latek.

Były kapitan Bayernu Monachium chwali władze klubu za przedłużenie kontraktu z Thomasem Mullerem

W wywiadzie dla niemieckiej telewizji były kapitan Bayernu Monachium odniósł się również do informacji na temat przedłużenia współpracy Thomasa Mullera z zespołem. Nowa umowa napastnika będzie obowiązywała do czerwca 2024 roku. Na jej mocy reprezentant zarobi około 20 milionów euro rocznie.

- Przede wszystkim cieszę się z tego kontraktu, ponieważ Thomas jest ważnym graczem nie tylko dla drużyny, ale całego klubu. Niemiec reprezentuje wszystko, czego potrzeba zawodnikowi Bayernu Monachium - podkreśłił mistrz świata z 2014 roku z reprezentacją Niemiec.