Bayern spróbuje kupić Konrada Laimera po raz drugi. "W Lipsku jestem kochany"

Nie wiadomo, dlaczego do transferu nie doszło, ale Bayern Monachium najwidoczniej planował już kupno Konrada Laimera latem ubiegłego roku. Pomocnik potwierdził kontakt ze strony klubu w rozmowie z gazetą "Sport Bild". - W Lipsku jestem kochany. Sprawy z Bayernem nie posunęły się naprzód i do przeprowadzki nie doszło. Mam to już za sobą - powiedział Austriak.

Nie udało się przed rokiem, ale niewykluczone, że Bayern Monachium zrealizuje swój plan w najbliższym okienku transferowym. W dalszej rozmowie z dziennikarzami Laimer przyznał, że niedługo zastanowi się nad tym, co dalej, ale teraz ważniejsze są dla niego wyniki zespołu.

- Na razie jestem w RB Lipsk. Mam kontrakt do 2023 roku. Nie ma sensu prowadzić rozmów w tej decydującej fazie sezonu. To wprowadziłoby niepokój. Rozegram sezon do końca, a potem zastanowię się nad kolejnym krokiem. W maju skończę 25 lat i mam wystarczająco dużo doświadczenia, aby podejmować takie decyzje w sposób jasny - podkreślił 24-letni pomocnik.

Gdzie mógłby trafić Laimer, jeżeli nie do Bayernu Monachium? Niemieckie media piszą o zainteresowaniu takich klubów jak Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United oraz Borussia Dortmund. Konrad Laimer jest jednym z podstawowych zawodników RB Lipsk. W bieżącym sezonie rozegrał 39 meczów, w których strzelił pięć goli i asystował przy sześciu trafieniach kolegów z zespołu.

W przeszłości 24-latek trzykrotnie zdobył mistrzostwo i Puchar Austrii. W sezonie 2016/17 został wybrany najlepszym piłkarzem austriackiej Bundesligi. RB Lipsk nie ma szans na mistrzostwo Niemiec, ale wciąż walczy o Ligę Europy. Drużyna znajduje się w półfinale rozgrywek. W pierwszym meczu Lipsk pokonał Rangers 1:0. Rewanż odbędzie się w czwartek, 5 maja.

