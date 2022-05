Oficjalnie. Jest porozumienia między Bayernem i Thomasem Muellerem

Thomas Mueller to żywa legenda Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik jest wychowankiem ekipy z Bawarii i dołączył do niej w wieku 10 lat. Od tego czasu nieprzerwanie bronił barw Bayernu, przechodząc przez wszystkie drużyny juniorskie, aż dołączył do dorosłej ekipy.

Thomas Mueller przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium. Jest potwierdzenie

Nowa umowa piłkarza będzie obowiązywała do czerwca 2024 roku. - Mueller jest wzorem do naśladowania, który nosi w sercu herb naszego klubu. Ciągłość zawsze była naszym znakiem rozpoznawczym i dlatego cieszymy się, że mogliśmy przedłużyć kontrakt z ważnym dla nas piłkarzem - przyznał dyrektor Bayernu Oliver Kahn, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Thomas Mueller oprócz licznych mistrzostw Niemiec ma na swoim koncie również triumf w mistrzostwach Świata, dwukrotnie sięgał po trofeum Ligi Mistrzów, a także wygrał sześć pucharów Niemiec. - Bardzo się cieszę, że przedłużyłem mój kontrakt z Bayernem Monachium do 2024 roku. Moja ścieżka w klubie była fantastyczną historią sukcesu. Naprawdę lubię reprezentować barwy Bayernu na boisku, jak i poza nim - stwierdził Mueller.

Thomas Mueller łącznie rozegrał 624 starcia, podczas których zdobył 242 bramki oraz zaliczył 242 asysty. Szczególnie dobrze układa się współpraca Niemca z Robertem Lewandowskim. Pomocnik podawał przy aż 151 trafieniach reprezentanta Polski.

Poprzedni kontrakt Muellera obowiązywał do czerwca 2023 roku.