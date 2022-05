Nie ma opcji. Bayern szukał następcy Lewandowskiego. Wszyscy kandydaci skreśleni

Ewentualne opuszczenie Bayernu Monachium przez Roberta Lewandowskiego może być bardzo problematyczne dla niemieckiego klubu. Potencjalny transfer wszystkich obserwowanych piłkarzy, wiązałby się ze sporymi kosztami, a także rywalizacją z innymi uznanymi markami.

Kto może zastąpić Roberta Lewandowskiego? Bayern ma problem

Jak donoszą dziennikarze "Sky Sports" działacze Bayernu, w zamian za Lewandowskiego, rozważali zatrudnienie Romelu Lukaku, Patrika Schicka, Timo Wernera bądź Darwina Nuneza. Każdy z nich ma być sporym wyzwaniem transferowym i jak dodaje "Sky", żaden z nich nie jest kandydatem będącym bezpośrednim zastępstwem dla reprezentanta Polski.

Transfery Lukaku oraz Nuneza mają być problematyczne ze względu na ceny zawodników. Chelsea oczekuje za Belga niemal 75 milionów euro, a w przypadku rozwijającego się w szybkim tempie napastnika Benfiki, oprócz równie wysokiej ceny, dochodzi mniejsze niż w przypadku w Lukaku czy Lewandowskiego doświadczenie.

Niektórzy działacze Bayernu mają być za to przeciwni pozyskaniu Wernera. Były napastnik RB Lipsk nie spełnia pokładanych z nim nadziei, grając dla Chelsea i w obecnym sezonie zdobył 11 bramek w 36 spotkaniach, co jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwań Bawarczyków. Schick natomiast miałby gwarantować większą ilość bramek w sezonie, ale Bayer Leverkusen nie chce się go pozbywać i przez to Bayern musiałby zapewne zapłacić o wiele więcej, niż realnie wynosi wartość gracza.

Nie powinno zatem dziwić, że Bawarczycy liczą na szybkie porozumienie się z Lewandowskim. Póki co negocjacje kontraktowe przebiegają w dość napiętej atmosferze, a dodatkowo wymagania reprezentanta Polski ma spełniać FC Barcelona.