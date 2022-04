Kuszczak sugeruje transfer Lewandowskiemu. Puścił wodze wyobraźni

- Bardzo bym chciał, żeby przyszedł do Manchesteru United i stworzył duet napastników z Cristiano Ronaldo. Taka dwójka z przodu byłaby czymś wspaniałym - powiedział Tomasz Kuszczak o Robercie Lewandowskim, cytowany przez portal Metro.co.uk.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Były bramkarz angielskiego klubu i reprezentacji Polski odniósł się do plotek dotyczących przyszłości Lewandowskiego. Od dawna wiadomo, że napastnik nie zaczął jeszcze rozmów z Bayernem Monachium w sprawie przedłużenia kontraktu. Chociaż mistrzowie Niemiec zapewniają, że nie mają zamiaru pozbywać się swojego najlepszego strzelca, to nie spieszą się z zaproponowaniem mu nowej umowy.

Wybitny reprezentant Polski zaczynał jako napastnik, ale sławę zdobył na innej pozycji. Co za kariera!

Sytuacja ma denerwować Lewandowskiego i jego otoczenie. Niemieckie media sugerowały, że zachowanie Bayernu uznawane jest przez nich za bardzo dziwne. Stąd plotki, które łączą Lewandowskiego z odejściem z klubu. Jednym z najpoważniej zainteresowanych ma być FC Barcelona.

Kuszczak chciałby Lewandowskiego w Manchesterze United

Inną propozycję dla Lewandowskiego ma Kuszczak. - Wspaniale byłoby zobaczyć go w Manchesterze United. Rozmawialiśmy o tym, kiedy był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund. Kiedy kończył się jego kontrakt tam, rozważał różne opcje. Wiem, że zastanawiał się nad wyjazdem z Niemiec i transferem do klubu z innego kraju - powiedział były zawodnik klubu z Old Trafford.

I dodał: - Wiem, że kocha Hiszpanię i ma coś wspólnego z Realem Madryt. Zawsze jednak mówiliśmy, że ktoś, kto gra dla Bayernu Monachium, musi być jednym z najlepszych na świecie. Robert poszedł tam i wygrał wszystko, co było do wygrania.

FC Barcelona znalazła alternatywę dla Lewandowskiego. Lukaku na celowniku

Obecny kontrakt Lewandowskiego kończy się w czerwcu przyszłego roku. W tym sezonie Polak zagrał w 43 meczach, w których strzelił 48 goli i miał sześć asyst.