Lewandowski pobił kolejny rekord Bundesligi. Historyczny wyczyn Polaka

Bayern Monachium przegrywa 1:2 z FSV Mainz po pierwszej połowie. Jedynego gola dla mistrzów Niemiec zdobył Robert Lewandowski. To trafienie pozwoliło mu na pobicie kolejnego rekordu Bundesligi.

Robert Lewandowski bije kolejny rekord Bundesligi

Od początku spotkania zdecydowaną przewagę w tym spotkaniu mają gospodarze, którzy już po 27. minutach prowadzili 2:0 w meczu z faworytem. W pierwszej połowie Bayern był w stanie odpowiedzieć tylko jednym golem.

W 33. minucie Bawarczycy przeprowadzili składną akcję, w której duży udział miał Eric-Maxim Choupo Moting. Etatowy rezerwowy sprytnie oszukał rywala i popędził z piłką w pole karne, a później zagrał w kierunku Roberta Lewandowskiego. Polak obrócił się i mocnym uderzeniem w róg bramki pokonał bramkarza Mainz.

Dla Roberta Lewandowskiego to już 34. trafienie w sezonie, co umacnia go tylko na pozycji lidera klasyfikacji strzelców Bundesligi. Dzięki bramce Polak pobił także kolejny rekord Bundesligi. To już jego 18. gol strzelony na wyjeździe w jednym sezonie. Dotychczas najwięcej - 17 goli - udało się strzelić Jupp Heynckesowi (1973/1974) ora Timo Wenerowi (2019/2020).

