Lotka piłkarzem miesiąca w Bundeslidze? Polak zachwyca przed transferem do BVB

Jeszcze kilka miesięcy temu Marcel Lotka mógł liczyć jedynie na występy w drużynie rezerw Herthy Berlin. W lutym otrzymał szansę gry w pierwszym składzie i zaprezentował się na tyle dobrze, że trener zespołu zostawił go w nim do teraz. Dziś pełni rolę podstawowego bramkarza Herthy, a w ostatnich dwóch meczach z Augsburgiem (1:0) i VfB Stuttgart (2:0) udało mu się zachować czyste konto.

Marcel Lotka jednym z najlepszych w Bundeslidze. Transfer 20-latka z Herthy Berlin

Forma Polaka w ostatnich dwóch meczach została doceniona przez Bundesligę. Lotka znalazł się w gronie trzech nominowanych do nagrody Rookie of The Month, czyli najlepszego młodego piłkarza miesiąca. Wybrano go do tej kategorii, bo w ostatnich meczach obronił aż 20 strzałów na bramkę. Pozostali dwaj piłkarze, z którymi Lotka rywalizuje w głosowaniu są Dominik Szoboszlai, napastnik RB Lipsk oraz Jonas Wind, napastnik VfL Wolfsburg.

Marcel Lotka był obserwowany przez inne kluby już od wielu tygodni. Latem tego roku 20-latek przeniesie się z Herthy Berlin do Borussii Dortmund - informuje portal Sport1.de. O miejsce w pierwszym składzie będzie rywalizował z Lucą Unbehaunem, wychowankiem klubu. Według relacji niemieckiego dziennika po bieżącym sezonie z BVB odejdzie Marwin Hitz, który ogłosił to na swoim Instagramie oraz Roman Buerki i Stefan Drljaca.

Marcel Lotka rozegrał w tym sezonie Bundesligi siedem meczów i w dwóch z nich zachował czyste konto. Wpuścił w sumie 10 goli. Do Herthy Berlin dołączył w 2020 roku z młodzieżówki Bayeru Leverkusen.