Agent Lewandowskiego naciska na szybki transfer. "Oczywiste powody"

Rozpoczęły się negocjacje Bayernu Monachium z agentem Roberta Lewandowskiego na temat przedłużenia kontraktu. Przedstawiciele klubu przeprowadzili już pierwszą rundę negocjacji z Pinim Zahavim. Jak donoszą media, na razie nie osiągnięto żadnych postępów. Podczas gdy Bayern nadal ma nadzieję na przedłużenie umowy i wyklucza transfer Polaka jeszcze tego lata, Zahavi wydaje się naciskać właśnie na odejście Lewandowskiego już w najbliższym oknie transferowym.

Jak donosi portal fcbinside.de, Pini Zahavi miał pojawić się w tym tygodniu w Barcelonie na rozmowach z Matheu Alemanym, dyrektorem sportowym FC Barcelony. To właśnie ten klub jest najbardziej zainteresowany Robertem Lewandowskim. Sam napastnik, zarówno według hiszpańskich, jak i niemieckich mediów, a być zdeterminowany, żeby opuścić Monachium i to jak najszybciej.

Serwis dodaje, że taki plan ma również Pini Zahavi. Agent piłkarza ma naciskać na jego wyjazd. "Powody tego są oczywiste: agent piłkarza zyskałby znacznie więcej finansowo na transferze niż na przedłużeniu umowy z Bayernem" – pisze dziennikarz. Dodaje, że Zahavi został zatrudniony przez Lewandowskiego w 2018 roku właśnie po to, żeby pomógł mu zmienić klub. Wtedy jednak mowa była o Realu Madryt.

"Chęć Bayernu, aby zatrzymać napastnika, nadal istnieje, co ostatnio wielokrotnie podkreślali szefowie klubu. Ale Hasan Salihamidzić (dyrektor sportowy Bayernu – red.) i spółka nie są gotowi spełnić oczekiwań gracza. Chodzi o umowę długoterminową, co najmniej do 2025 roku z podwyżką wynagrodzenia. Według 'Bilda', Bayern oferuje przedłużenie do 2024 roku na tych samych warunkach. Za mało z punktu widzenia Lewandowskiego. Obecnie nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie, czy zostanie osiągnięte polubowne rozwiązanie" – czytamy w tekście. Dodano również, że Bayern powinien być gotowy również na takie rozwiązanie, że Lewandowski zostanie na kolejny sezon w klubie, ale odejdzie za darmo w 2023 roku.

Kilka tygodni temu niemieckie media przekonywały również, że Zahavi buntuje Lewandowskiego przeciwko Bayernowi, tak jak miało to miejsce z Davidem Alabą. Agent miałby wmawiać Polakowi, że klub ceni sobie innych zawodników bardziej od niego. W przypadku Austriaka ta taktyka zadziałała, ponieważ latem przeniósł się za darmo do Realu Madryt.