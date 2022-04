Bayern ma dość rozmów z Gnabrym. Ostateczna oferta dla gwiazdora

Serge Gnabry rozgrywa bardzo dobry sezon, ale w ostatnich tygodniach jego pozycja w drużynie Bayernu Monachium nieco osłabła. Trener Julian Nagelsmann coraz częściej sadza 26-letniego skrzydłowego na ławce i to pomimo tego, że ten ma znakomite statystyki. Jak do tej pory zaliczył 16 trafień i 10 asyst w 42 meczach.

Serge Gnabry może odejść z Bayernu Monachium. Klub złożył ostateczną ofertę

Nie wiadomo więc, jakie są dokładne przyczyny takich decyzji trenera, ale niemieckie media mają na ten temat swoją teorię. Z doniesień dziennikarzy wynika, że wpływ na to, mogą mieć dość burzliwe negocjacje kontraktowe, które ciągną się już od dłuższego czasu. Dodatkowo może chodzić też o to, że Gnabry nie robi różnicy w ważnych meczach. 13 z jego 16 goli padło w meczach, w których Bayern wygrywał minimum trzema bramkami.

Umowa Gnabry'ego z Bayernem Monachium wygasa z końcem czerwca 2023 roku. 26-latek jest zainteresowany jej przedłużeniem, ale jak udało się ustalić dziennikowi "Bild", żąda ogromnej podwyżki. Na mocy obecnego kontraktu reprezentant Niemiec zarabia około 8 milionów euro rocznie, ale jest to dla niego zdecydowanie za mało. Według Christiana Falka skrzydłowy oczekuje zarobków co najmniej na takim samym poziomie jak Kingsley Coman czy Leroy Sane, czyli ok. 18-20 mln euro.

Wiadomo, że Bayern nie jest skłonny do tego, żeby płacić ogromne sumy swoim piłkarzom. Jednocześnie Bawarczycy chcieliby zatrzymać Gnabry'ego w zespole, ale jak donosi "Bild", klub chce już zamknąć ten temat. Przedstawiciele Bayernu są ponoć zniecierpliwieni i zmęczeni ciągłymi negocjacjami ze skrzydłowym. Dlatego złożyli mu ostateczną ofertę. Opiewa ona na około 17-19 milionów euro. Dodatkowo, w klubie zastanawiają się nad wyznaczeniem Gnabry'emu ostatecznego terminu, w którym miałby udzielić odpowiedzi, czy podpisze nowy kontrakt. Bayern chce uniknąć sytuacji, w której Gnabry odchodzi z klubu za darmo. Podobnie było z Davidem Alabą, który trafił do Realu Madryt.

Rozczarowany przebiegiem rozmów ma być również sam Gnabry. Zawodnik uważa, że klub nie traktuje go jak jednego z filarów klubu. Nowe, długoterminowe kontrakty otrzymali już Leon Goretzka, Joshua Kimmich i Kingsley Coman. Dlatego stosunki między zawodnikiem a klubem nie są najlepsze.