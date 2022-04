Druzgocące porównanie Haalanda z Lewandowskim. Ogromna rysa na wizerunku Norwega

Erling Haaland ma być bohaterem najgłośniejszego transferu w letnim oknie transferowym. Nowy klub ma zapłacić za niego 75 milionów euro, ale łączna suma tego transferu ma przekroczyć 330 milionów euro. Jeśli oczywiście dodamy do tego prowizje i wypłaty dla samego zawodnika. A te nie będą małe, bo dziś mówi się, że Manchester City oferuje napastnikowi tygodniówkę oscylującą w okolicach nawet pół miliona funtów! Sytuację Haalanda od miesięcy monitoruje także Bayern Monachium, ale akurat w tym klubie władze umieją liczyć pieniądze. I doskonale wiedzą, że na zastąpienie Roberta Lewandowskiego Erlingiem Haalandem ich prawdopodobnie nie stać.

Norweski napastnik w 2019 roku przebojem wdarł się na europejskie salony. A konkretnie zrobił to... w Lublinie. Wtedy tak naprawdę świat pierwszy raz usłyszał o młodziutkim norweskim napastniku. Na mistrzostwach świata u-20 w Polsce Norwegia pokonała w meczu otwarcia Honduras aż 12:0, a Haaland zdobył dziewięć bramek. Po tym turnieju jego kariera ruszyła i nabrała rozpędu. Jesienią stał się gwiazdą Red Bulla Salzburg, w którym wcześniej przez pół roku praktycznie nie grał. Łącznie zdobył 17 bramek w lidze, dołożył do tego osiem goli w fazie grupowej Ligi Mistrzów i szybko przeskoczył do Borussii Dortmund. Początek w BVB też miał rewelacyjny. Haaland jest pierwszym graczem w historii Bundesligi, który zaliczył debiutanckiego hat-tricka po wejściu z ławki. Na koncie miał pięć bramek po dwóch meczach, siedem po trzech i dziewięć po pięciu spotkaniach! Łącznie w 86 meczach Erling Haaland zdobył 82 bramki dla drużyny z Dortmundu i dorzucił do tego aż 23 asysty.

Niestety, sezon 2021/2022 zostawia pokaźną szramę na wizerunku 21-letniego napastnika. Są nią niestety częste kontuzje. Tylko w obecnym sezonie Erling Haaland w wyniku urazów stracił 16 meczów, a łącznie pauzował przez 96 dni (dane za Transfermarkt.de). Dla porównania Robert Lewandowski od sezonu 2013/2014 przez kontuzje opuścił łącznie... 24 mecze. A łącznie pauzował tylko 159 dni.

Porównanie Lewandowskiego z Haalandem jest więc druzgocące dla norweskiego napastnika. Bo jeśli policzymy wszystkie kontuzje Norwega od sezonu 2018/2019, to okazuje się, że Haaland był niezdolny do gry przez 208 dni i opuścił przy tym 36 meczów, czyli de facto jeden sezon. Często trapią go kontuzje mięśniowe, co może oznaczać, że jego ciało nie wytrzymuje obciążeń, z jakimi się musi zmagać.

Reputacja Haalanda pikuje

W styczniu 2021 Erling Haaland doznał ósmej kontuzji, licząc tylko od momentu, gdy gra w Borussii Dortmund. Styczniowa kontuzja mięśniowa wykluczyła go z gry na 43 dni i była to najdłuższa przerwa w jego karierze. Druga najdłuższa przerwa też miała miejsce w tym sezonie. W październiku piłkarz nabawił się problemów z mięśniem lędźwiowym i pauzował dokładnie 35 dni.

Co ciekawe 14 kwietnia trener BVB Marco Rose przyznał także, że piłkarz nie jest w 100 procentach zdrowy i odczuwa ból w kostce. Urazu miał się nabawić pod koniec marca w meczu reprezentacji Norwegii, gdy w czasie jednej akcji jego kostka wygięła się pod kątem 90 stopni. Piłkarz miał trenować z bólem. A w meczu z Wolfsburgiem zagrał na środkach przeciwbólowych. Odmówił też wykonania rezonansu magnetycznego, by ocenić stopień urazu kostki. - Wysłano mi zdjęcie, na którym widać, że stopa przeciwnika była pod kątem 90 stopni do nogi Haalanda. To znaczy, że coś musiało się stać. Zastanawialiśmy się z piłkarzem, jak sobie z tym poradzić. Zrobić zdjęcia? Nie zrobić? Nie możemy zaciągnąć go do badań, jeśli tego nie chce - powiedział trener Borussii Dortmund, Marco Rose.

Wtedy w mediach głośno zrobiło się o tym, że Erling Haaland chce ratować swoją nadszarpniętą reputację dotyczącą zdrowia. Sport1.de przekazało nawet, że Haaland miał zakazać klubowi publicznego informowania o jego kontuzjach i stanie zdrowia. Tak, by nie eskalować zainteresowania jego problemami, bo to może mieć wpływ na przyszły transfer.

Ostatnie miesiące nie podobają się również kibicom BVB, którzy dają temu wyraz w social mediach i na stadionie. Haaland nie ma już wśród fanów rewelacyjnej pozycji, jak to miało miejsce niedawno. A wszystko zaczęło się zmieniać od styczniowej wypowiedzi na temat przyszłości. Norweg zdradził wówczas, że Borussia naciska go w kwestii decyzji. Kolejne informacje o negocjacjach z nowymi klubami tylko pogarszały relacje i dziś doszło do takiej sytuacji, że wielu kibiców przyznaje, że odejście Haalanda przyjmie z ulgą, bo będzie to koniec przydługiej sagi transferowej.

City wie, co oznacza napastnik podatny na kontuzje

Kilka wiarygodnych źródeł mówi, że Erling Haaland tego lata ma się przenieść do Manchesteru City, ale Anglicy podkreślają, że drużyna Pepa Guardioli też nie jest w 100 procentach pewna tego transferu, bo wszyscy w klubie wiedzą, z czym wiąże się posiadanie podatnego na kontuzje napastnika. A chodzi tu oczywiście o Sergio Aguero.

Zdaniem "Bilda" do transferu Haalanda ma dojść latem. Oprócz klauzuli wynoszącej 75 milionów euro, które trafią na konto BVB, niemal tyle samo trzeba zapłacić agentowi (40 mln) i ojcu piłkarza (30 mln). Teraz można się zastanawiać, czy transfer Haalanda nie stanie pod znakiem zapytania wobec sytuacji zdrowotnej agenta Mino Raioli, który jest w stanie ciężkim. A ostatnio pojawiły się nawet nieprawdziwe informacje o jego śmierci. Nawet wobec niedyspozycji Raioli nad transferami będzie pracować zapewne jego agencja, choć nie ma co ukrywać, że 54-letni agent jest instytucją w futbolu i jego obecność na pewno pomogłaby piłkarzowi.

Sytuację Haalanda dosadnie skomentował ostatnio sam Juergen Klopp, którzy przyznał. - Te kwoty to szaleństwo! Nawet nie zbliżymy się do tego. Pensja rzędu 40 mln euro zniszczyłaby naszą strukturę płacową.

Zastanawiać może, czy Erling Haaland będzie w ogóle pasować do drużyny prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Manchester City gra piłkę opartą na długiej wymianie piłek i ataku pozycyjnym. Piłkarze ofensywni mają mało miejsca do rozpędzenia się z piłką i rzadko wykorzystują kontratak. Z kolei Haaland jest piłkarzem często wykorzystującym sprinty i prostopadłe podania na dobieg. Może również zastanawiać, czy Norweg poradzi sobie w Anglii, która słynie z bardzo wysokiej intensywności gry, skoro już w Niemczech ma tak duże problemy mięśniowe.

Czy Bayernowi opłacałaby się wymiana Lewandowskiego na Haalanda?

Bayern Monachium nawet nie ukrywa, że w ostatnich miesiącach interesował się tematem Erlinga Haalanda. Jego losy śledził dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić, który nawet spotkał się z piłkarzem i jego otoczeniem. Do spotkania miało dojść w domu dyrektora na początku marca tego roku. - Manchester City jest na pole position w tym wyścigu. Wiem jednak, że Bayern wciąż usilnie stara się go pozyskać. Nie mam pojęcia o liczbach. Ale to, że Bayern nie liczy się w walce, bo jest za drogi, to nieprawda – mówił niedawno dziennikarz Viaplay Jan Aage Fjörtoft, a prywatnie dobry znajomy ojca piłkarza.

Czy Bayernowi opłacałaby się zamiana Lewandowskiego na Haalanda? Prawdopodobnie trzeba to rozebrać na różne czynniki. Bo jeśli chodzi o kwestie finansowe i sprawy związane z kontuzjami, to zapewne nie. I wydaje się, że nawet dwuletni kontrakt dla 34-letniego Lewandowskiego jest dużo pewniejszą inwestycją niż kupowanie podatnego na urazy Haalanda. Jeśli zaś chodzi o rozwój, to jest szansa, że Haaland w niedalekiej przyszłości stanie się lepszą wersją Lewandowskiego.

Jeśli Haaland opanuje swoje problemy zdrowotne, to może stać się jeszcze lepszym piłkarzem od Lewandowskiego. Jest zdecydowanie szybszy, ma też lepsze warunki fizyczne. Haaland jest piłkarzem, który najszybciej i w najmłodszym wieku zdobył 50 bramek w lidze. Dla porównania Lewandowski w pierwszych 50 meczach strzelił 20 bramek. Tydzień temu przed "Der Klassikerem" Niemcy informowali, że Norweg trafia średnio co 87,6 minuty, co jest rekordem wśród wszystkich graczy Bundesligi, który strzelili 25 lub więcej bramek. A na gola potrzebuje zaledwie cztery strzały na bramkę. Nawet Lewandowski nie może się z nim równać. Polski napastnik zdobywa gola co 4,3 strzału i marnuje więcej dogodnych sytuacji.

Lewandowski jest jednak zdecydowanie bardziej doświadczony. Jest fizyczną maszyną, która praktycznie nie potrzebuje odpoczynku i można śmiało zakładać, że jeszcze sezon lub dwa uda mu się utrzymać najwyższy poziom. Haaland ma zdecydowanie więcej mankamentów, choć jest oczywiście piłkarzem, który w niedalekiej przeszłości może przerosnąć Lewandowskiego. Jest to obarczone dużym ryzykiem. Ryzykiem, za które nowy klub musi zapłacić ponad 300 milionów euro.