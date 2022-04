Maestro Lewandowski. Zabawił się na treningu Bayernu [WIDEO]

W ostatnim czasie media dużo uwagi poświęcają Robertowi Lewandowskiemu. Polski napastnik nadal nie przedłużył wygasającej w 2023 roku umowy z Bayernem i nie wiadomo, czy pozostanie w Monachium. Media donoszą, że odbyły się już pierwsze rozmowy pomiędzy Zahavim a przedstawicielami hiszpańskiego klubu. Napastnik jednak nie wygląda na zbytnio przejętego swoją niejasną przyszłością.

Robert Lewandowski nie przejmuje się plotkami. Woli popisywać się na treningu

Krążące plotki oraz niepewna przyszłość z pewnością mogą uprzykrzyć życie wielu. Nie dotyczy to jednak Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik zdaje się nie przejmować tym, co wypisują media. Na treningu Bayernu Monachium popisał się swoimi umiejętnościami. Polski napastnik otrzymał piłkę tuż przed bramką i skierował ją do siatki w kapitalny sposób.

Lewandowski skrzyżował nogi i uderzył na bramkę "krzyżakiem". Bramkarz nie miał z tym strzałem żadnych szans i odprowadził piłkę wzrokiem. Bayern Monachium wrzucił na oficjalny profil klubu na Twitterze popisowy strzał Lewandowskiego z podpisem "Trzy słowa: Wideo, Lewy, Rabona".

Niepewną sytuację polskiego napastnika monitorują inne kluby. Dziennikarze podają, że Pini Zahavi, agent piłkarza, rozgląda się za nowym pracodawcą dla swojego klienta. Jedną z potencjalnych nowych drużyn Polaka może być FC Barcelona.

Robert Lewandowski jest w tym sezonie w kapitalnej formie. Polski napastnik w 43 meczach zdobył 48 goli i zaliczył sześć asyst. Między innymi dzięki naszemu reprezentantowi Bayern Monachium obronił tytuł mistrzowski.

