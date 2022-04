Media: Nagelsmann poprosił piłkarzy o wytknięcie błędów. Lewandowski? Stracił okazję

Kibice drużyny ze stolicy Bawarii z pewnością nie zaliczą obecnego sezonu do udanych. W Pucharze Niemiec Bayern odpadł już w drugiej rundzie po druzgocącej porażce 0:5 z Borussią Moenchengladbach, natomiast w Lidze Mistrzów podopieczni Juliana Nagelsmanna niespodziewanie odpadli, przegrywając w dwumeczu z Villarrealem. Na pocieszenie zostało im mistrzostwo Niemiec. Jest to jednak tylko trofeum na otarcie łez, bo jest ono zdobywane przez Bawarczyków nieprzerwanie już od 10 lat.

"SportBild": Wypowiedź Salihamidzicia miała zirytować Lewandowskiego

Sytuacja wewnątrz klubu jest dosyć napięta. Tak twierdzą dziennikarze i eksperci. Wpływ na to ma kilka czynników. Przede wszystkim chodzi o wyniki. W momencie przenosin do Monachium Julian Nagelsmann miał na celu wprowadzenie swojej misji i zmianę kilku kwestii taktycznych i personalnych. Te jednak nie wszystkim się podobają. W połowie kwietnia niemieckie media informowały, że jest co najmniej dwóch zawodników, którzy krytykują taktykę i metody treningowe Nagelsmanna.

Jak się okazuje, jednym z nich jest nie kto inny, jak Robert Lewandowski. Według "Sport Bilda" Polak uważa, że system, w którym gra Bayern Monachium powoduje, że napastnik ma mniej podań i co za tym idzie, mniej sytuacji strzeleckich.

Wewnętrzne spotkanie Bayernu Monachium. Lewandowski milczał

Nagelsmann próbował ucinać te spekulacje. Na konferencji prasowej przed jednym z ligowych meczów utrzymywał, że Polak często przychodzi do niego na rozmowy o kwestiach taktycznych. Poza tym trener chwalił Lewandowskiego, że ten daje z siebie 100 procent i bierze udział w meczach nawet mając drobne urazy.

Haaland mógł trafić do Bayernu? W tle umowa Lewandowskiego

Jeżeli Lewandowski jest rzeczywiście niezadowolony ze współpracy z Nagelsmannem, to jak informuje "Sport Bild", przegapił szansę na to, żeby wyjaśnić nieporozumienia. Niemieccy dziennikarze donoszą, że Nagelsmann zorganizował w zeszłym tygodniu wewnętrzne spotkanie w drużynie. Na koniec poprosił zawodników, aby ci zabrali głos, jeśli są z czegoś niezadowoleni. Lewandowski miał milczeć.

Informacje o tym, że Lewandowski nie jest zadowolony z pracy Nagelsmanna podsycają plotki o jego odejściu. Nadal nie wiadomo, jaka przyszłość czeka polskiego napastnika. Wkrótce ma odbyć się spotkanie włodarzy klubu z jego agentem, a tematem ma być przedłużenie wygasającej w czerwcu 2023 roku umowy. Na wynik tych rozmów czeka Barcelona, która według doniesień medialnych bardzo chce sprowadzić Lewandowskiego do siebie.