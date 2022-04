Lewandowski nie chce rocznego kontraktu. Ma większe wymagania

Mijają kolejne tygodnie, a wciąż niewiele wiadomo na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Co prawda 33-latek rzekomo chciałby zostać w Bayernie, ale z drugiej strony, zgodnie z informacjami niemieckich mediów, nie jest zadowolony z propozycji klubu co do nowego kontraktu.

3 Fot. Matthias Schrader / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl