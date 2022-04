Prezes Barcelony zdecydowany na Lewandowskiego. Pieniądze przeszkodą

Pojawia się coraz więcej informacji w sprawie możliwego odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Czy możliwe, że trafi do innego klubu już po zakończeniu tego sezonu? Głośno mówi się o jego ewentualnym transferze do Barcelony i właśnie pojawiły się nowe szczegóły dotyczące takiego ruchu.

Media: Laporta chce Lewandowskiego. 50 procent szans na transfer

Hiszpański dziennikarz specjalizujący się w tematyce klubu z Katalonii, Gerard Romero podczas spotkania ze studentami na uniwersytecie w Lleidzie podał, że Polak jest dobrze poinformowany w sprawie zainteresowania Barcelony i patrzy na możliwość przeniesienia się tam pozytywnie. Zainteresowany sprowadzeniem Lewandowskiego ma być przede wszystkim prezes Barcelony, Joan Laporta.

Matthaeus nie ma wątpliwości: Salihamidzić podbił cenę za Lewandowskiego

Działacz ma jednak problem: finanse klubu skutecznie uniemożliwiają mu walkę o najważniejszych piłkarzy na świecie. I w sprawie Lewandowskiego pieniądze, a raczej stan budżetu i zarządzania płacami w Barcelonie po działalności zarządu Josepa Marii Bartomeu, także może być sporym problemem. Według Gerarda Romero to sprawia, że prawdopodobieństwo przejścia Polaka do drużyny prowadzonej przez Xaviego to 50 procent. Jednak sam dziennikarz wskazał, że wierzy, że to może się udać.

"Draństwo. Wstydzę się futbolu". Kibice Eintrachtu nie powtórzą akcji z Barcelony

Bayern szykuje się na odejście Lewandowskiego? Jest lista możliwych zastępców Polaka

Tymczasem Bayern Monachium miał już zacząć przygotowywać się na ewentualne odejście Lewandowskiego. "Bild" podał listę czterech kandydatów do zastąpienia napastnika. Są na niej Romelu Lukaku, Darwin Nunez, Patrik Schick i Sebastien Haller.

Bayern szykuje następcę Lewandowskiego. "Bild" podaje cztery nazwiska

Faworytem ma być ten ostatni. Według informacji podanych przez Christiana Falka mógłby kosztować 40 milionów euro, a najlepiej pasuje do stylu drużyny i zna Bundesligę, bo przez dwa lata grał w Eintrachcie Frankfurt. Bayern miał się już skontaktować z agentami zawodnika, ale dopóki nie zostanie podjęta żadna decyzja w sprawie Lewandowskiego, klub nie wykona wyraźnego ruchu w kierunku pozyskania kolejnego napastnika.