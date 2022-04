Matthaeus nie ma wątpliwości: Salihamidzić podbił cenę za Lewandowskiego

W sobotnim hicie Bundesligi Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund 3:1 i zagwarantował sobie 10. tytuł mistrza Niemiec z rzędu. Na wynik meczu wpływ miał Robert Lewandowski, który popisał się trafieniem w 34. minucie rywalizacji. Wszyscy zastanawiają się, czy to ostatnie trofeum polskiego napastnika z drużyną Juliana Nagelsmanna, ponieważ klub nie rozpoczął jeszcze z nim rozmów kontraktowych. Z kolei kapitanem biało-czerwonych zainteresowane są dwa kluby: FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain. Tylko że dyrektor sportowy Bayernu sprzeciwia się odejściu swojego najlepszego napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

Hasan Salihamidzić podnosi cenę za Roberta Lewandowskiego. "Zareagował doskonale"

Hasan Salihamidzić w programie "Sky 90" wprost powiedział, że klub nie zamierza wypuszczać Roberta Lewandowskiego. Lada moment mają ruszyć rozmowy z piłkarzem na temat przedłużenia współpracy. - Zdecydowanie chcemy zatrzymać Lewandowskiego. Otrzymał od klubu duże uznanie i odwdzięczył się występami. Mamy czas, aby porozmawiać z nim o kontrakcie. Bayern ma najlepszego napastnika na świecie z ważnym kontraktem. W sprawie nowego jeszcze nie negocjowaliśmy, ale zrobimy to teraz - przyznał Hasan.

Salihamidzić wyklucza transfer Lewandowsiego. Startują rozmowy z Polakiem

Dyrektor sportowy Bayernu wypowiadał się w samych superlatywach o 33-latku. - Lewandowski cieszy się największym szacunkiem. Fani go kochają i my go kochamy w klubie - powiedział Salihamidzić.

W ostatnich tygodniach zagraniczne media donosiły, że Bayern będzie skłonny sprzedać Lewandowskiego za 40 milionów euro. Takim informacjom zaprzeczył Salihamadzić. 45-latek przyznał, że odrzuci każdą ofertę w granicach 40-50 milionów za napastnika. Postawę działacza chwali Lothar Matthaeus. Były piłkarz Bayernu Monachium wyznał w rozmowie ze "Sky Sport", że ważnym krokiem Salihamidzicia w kierunku zatrzymania Lewandowskiego, było właśnie podniesienie ceny transferu.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

- Salihamidzić musi być teraz oceniany na podstawie swoich słów. Gdyby Lewandowski zdecydował się opuścić Monachium, to dyrektor sportowy swoim działaniem przynajmniej podbił cenę. Z mojego punktu widzenia Hasan zareagował doskonale - przyznał Matthaus. 61-latek jednak wierzy, że Lewandowski pozostanie w Bayernie.

Hamann oskarża Lewandowskiego o egoizm. "Nie rozumiem jego słów. Mam pytanie"

W tym sezonie Polak wziął udział w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 48 bramek i zaliczył sześć asyst.