Ranking faworytów do Złotej Piłki. Lewandowski wyprzedzony przez kolejnego rywala

Do niedawna to Robert Lewandowski był głównym faworytem do otrzymania Złotej Piłki. Polak prezentuje w tym sezonie znakomitą formę - w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 48 bramek i zaliczył sześć asyst. Jednak przegrana Bayernu Monachium zarówno w europejskich pucharach, jak i w Lidze Mistrzów znacząco utrudniła Lewandowskiemu walkę o prestiżową nagrodę, bowiem na czołowo rywalizacji wysunął się Karim Benzema, którego zespół nadal walczy o dwa trofea. Co więcej, do rywalizacji o najważniejszą indywidualną nagrodę włączył się kolejny zawodnik.

Robert Lewandowski wyprzedzony przez Mohameda Salaha w rankingu Złotej Piłki. Prestiżowa nagroda kolejny raz ucieka Polakowi

Według serwisu "Goal.com" Mohamed Salah dołączył do grona faworytów w rywalizacji o Złotą Piłkę. Napastnik Liverpoolu awansował w rankingu na drugą lokatę, spychając tym samym Polaka na trzecią pozycję. Wszystko za sprawą wyników, jakie osiągał na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Egipcjanin zdobył dwie bramki oraz jedną asystę w meczu ligowym z Manchesterem United (4:0). Bez gola, ale z jedną asystą zakończył też niedzielne spotkanie z Everton (2:0). Jeśli mu uda się utrzymać taką formę, to nadal będzie miał szansę na wygraną w plebiscycie. W tym sezonie w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach 29-latek strzelił 30 goli i asystował przy kolejnych 13 bramkach.

Tylko że Salahowi może być trudno o triumf, ponieważ na pozycji lidera rankingu niezmiennie pozostaje Karim Benzema. Francuz nie zawodzi Realu Madryt w najważniejszych meczach sezonu. Tak było chociażby w spotkaniach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. W pierwszej rywalizacji 34-latek zdobył hat-tricka, a w kolejnym meczu strzelił bramkę na wagę awansu do następnego etapu rozgrywek. Biorąc pod uwagę jego formę oraz fakt, że jego główni konkurenci nie radzą sobie w tym sezonie tak dobrze, jak kiedyś, francuski napastnik ma realne szanse na zdobycie Złotej Piłki. W 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach Francuz zdobył 39 bramek i zaliczył 13 asyst.

Najwięcej wygranych w plebiscycie ma ubiegłoroczny triumfator Lionel Messi. Argentyńczyk sięgał po nagrodę siedem razy. Tuż za nim znajduje się Cristiano Ronaldo, który zwyciężał pięciokrotnie.