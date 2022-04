Dzika radość Muellera. "Mokra" niespodzianka [WIDEO]

Zobacz wideo Polski pięściarz opowiada o walce z Whytem i sparingach z Furym. "Bawił się ze mną"

Bayern Monachium wygrał 3:1 z Borussią Dortmund i zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Jednocześnie Bawarczycy zdobyli mistrzowski tytuł w dziesiątym sezonie z rzędu. Żaden inny klub w najlepszych europejskich ligach nie osiągnął tak znakomitego rezultatu. Po końcowym gwizdku w Monachium zapanowała euforia. Thomas Mueller, napastnik Bayernu Monachium oblał piwem Bastiana Schweinsteigera.

Mueller zrobił niespodziankę Schweinsteigerowi

Thomas Mueller właśnie oblał piwem naszą załogę, która jest na miejscu - napisała stacja ESPN na swoim profilu na Twitterze. Dziennikarze tej amerykańskiej telewizji robili studio pomeczowe po klasyku Bundesligi: Bayern Monachium - Borussia Dortmund. Gościem ESPN był Bastian Schweinsteiger, były legendarny pomocnik niemieckiego klubu. W pewnym momencie Thomas Mueller podbieg do niego i z rozbrajającym uśmiechem oblał go piwem. Chwilę później jego kolega z drużyny zrobił to samo. - Mówiłem ci, że masz tego nie robić - śmiał się Bastian Schweinsteiger.

Bayern Monachium prowadzi w tabeli Bundesligi z przewagą już dwunastu punktów nad Borussią Dortmund.