Choć okienko transferowe otwiera się dopiero 1 lipca, to już teraz różne plotki nabierają na sile. W zeszłym tygodniu TVP Sport poinformowało, że Robert Lewandowski chce zamienić latem Bayern Monachium na Barcelonę. I że jest już nawet po słowie z władzami katalońskiego klubu. Na razie trudno ocenić, na ile te doniesienia są prawdziwe, a na ile jest to po prostu medialna gra Piniego Zahaviego. Agent Polaka w ten sposób może próbować polepszyć pozycję negocjacyjną swojego zawodnika. Finał tej historii poznamy pewnie dopiero po sezonie, ale potencjalna przeprowadzka Lewandowskiego już stała się motywem przewodnim piłkarskiej debaty publicznej.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Opowieść o sukcesie" Lewandowskiego. Polak zarobi 10 mln dolarów

Głos w tej sprawie zabrał także Klaus Fisher, trzeci najskuteczniejszy piłkarz w historii Bundesligi.

- Trochę mnie dziwi ta sytuacja, bo w moich oczach Barcelona nie jest tak wybitną drużyną, jak kiedyś. Nie należy już do europejskiej czołówki, o czym przekonaliśmy się w Lidze Europy, gdzie wyeliminował ją Eintracht Franfurt - mówił Fischer na łamach serwisu abendzeitung-muenchen.de.

Kontrakt Lewandowskiego wygasa latem 2023 roku, więc jeśli Bayern chce na nim zarobić, to tylko w nadchodzącym okienku.

- Jeśli Polak zamierza odejść i tak, to niech Bayern sprzeda go teraz. Nie ma co zatrzymywać podróżnika, tak jak to było w przypadku Davida Alaby czy Niklasa Süle. Bayern nie może sobie pozwolić na odejście Lewandowskiego za darmo. Kto mógłby go zastąpić? Świetnym graczem jest Erling Haaland, ale jego sprowadzenie z Borussii Dortmund byłoby bardzo kosztowne. Kwota transferu, prowizji i kontraktu wynosi łącznie około 335 milionów euro, a to szalone pieniądze. Tym bardziej że Norweg łapie coraz więcej kontuzji - zakończył Fischer.

Klinsmann porównał Lewandowskiego i Haalanda. Problemem reprezentacja

Fischer - legenda Bundesligi

Klaus Fischer jest trzecim napastnikiem na liście wszech czasów Bundesligi. W 535. spotkaniach zdobył 268 goli. Lepsi od niego są tylko Gerd Mueller (365 bramek) oraz Robert Lewandowski (309 bramek). W reprezentacji RFN Fischer wystąpił w 45 spotkaniach, w których strzelił 32 bramki. Po zakończeniu kariery piłkarskiej dwukrotnie obejmował stanowisko trenera Schalke 04.