"Opowieść o sukcesie" Lewandowskiego. Polak zarobi 10 mln dolarów

- Historia Lewandowskiego to nie tylko opowieść o sukcesie, ale także o trudnościach i niepowodzeniach, które musiał przezwyciężyć w trakcie kariery. To też historia o jego bezwarunkowej determinacji do osiągnięcia wielkich rzeczy - mówił w lipcu 2021 roku Christoph Schneider, dyrektor zarządzający Prime Video w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl FIGHT:

Robert Lewandowski zarobił miliony na współpracy z gigantem. Ponad 40 milionów złotych

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na wielu platformach swoją premierę miały filmy dokumentalne poświęcone sportowcom lub dyscypliną. "Formuła 1: Walka o życie" to jeden z najlepiej ocenianych dokumentów na Netfliksie. W tym samym miejscu dostępne są filmy o Michaelu Jordanie, Neymarze, Cristiano Ronaldo, a nawet jego partnerce Georginie Rodriguez. Viaplay z kolei puściło historię "Wozniacki i Lee", czyli znanej tenisistki Caroline Wozniacki oraz koszykarzu NBA Davidzie Lee.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak widać, największe gwiazdy sportu doczekały się swojej produkcji, nadszedł więc czas na Roberta Lewandowskiego, który w ostatnich latach jest bezsprzecznie jednym z najlepszych napastników w piłce nożnej. - Chcemy opowiedzieć niefiltrowaną historię wzlotów i upadków, mocnych i słabych stron. Chcemy to przedstawić tak, jak naprawdę było - komentował produkcję sam 33-letni piłkarz na oficjalnej stronie Bundesligi.

Klinsmann porównał Lewandowskiego i Haalanda. Problemem reprezentacja

Jak informuje portal Sportowy24.pl, Lewandowski może też liczyć na pokaźne wynagrodzenie. Portal pisze o kwocie 10 milionów dolarów, jakie miały już zostać wypłacone od Amazona. Kwota ta w przeliczeniu na złotówki daje niemalże 43 miliony!

Patryk Kun gra z martwicą kości. "Lekarze twierdzą, że będzie coraz gorzej"

Nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje produkcja o Lewandowskim. Kapitan reprezentacji Polski zapewniał, że "będzie pokazanych wiele aspektów mojej kariery, które powinny zainteresować fanów futbolu". - Mam jednak nadzieję, że ten projekt docenią również ci, którzy regularnie nie oglądają piłki. Niech ten dokument stanie się inspiracją dla dzieci, które marzą o osiągnięciu wielkich rzeczy, ale nie wierzą, że mogą tego dokonać - mówił rok temu Lewandowski.