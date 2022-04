Sensacyjne wieści z Włoch. Zieliński i Lewandowski mogą zagrać razem

Włosi podchodzą do Piotra Zielińskiego coraz bardziej krytycznie. W ostatnim czasie wielokrotnie czytaliśmy, jak niezadowoleni są z postawy Polaka na boisku. "Lepiej trzymać go na ławce dla dobra wszystkich" - grzmiał portal calcionapoli24.it po meczu SSC Napoli z AS Romą (1:1). Teraz "La Repubblica" dodaje, że "jego występy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy były zdecydowanie słabsze. Nie widzieliśmy jego reakcji nawet po tym, jak stracił miejsce w podstawowym składzie".

Zieliński coraz bliżej odejścia z SSC Napoli? Włosi wskazują cel

Gazeta dodaje, że na Zielińskiego nie działają nawet słowa Luciano Spalettego, który starał się go bronić mówiąc, że "jeszcze będzie wielki". "Za miesiąc Zieliński skończy 28 lat, a jego skok jakościowy wciąż nie nastąpił" - czytamy. Włoskie media podkreślają, że trener nie chce pozbywać się Polaka, ale jeżeli Napoli otrzyma korzystną ofertę, nie będzie go też zatrzymywał.

Dlatego władze SSC Napoli mają rozważać sprzedaż 27-letniego pomocnika. Do transferu mogłoby dojść latem tego roku, a zainteresowany Zielińskim ma być Bayern Monachium. Informacje o możliwym odejściu Polaka z SSC Napoli przekazał też dziennik "Il Mattino" oraz Gianluca Di Marzio. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości Zielińskiego w Neapolu. Jego umowa z zespołem Serie A obowiązuje do czerwca 2024 roku. Zieliński wystąpił w 38 meczach Napoli we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Zdobył w nich siedem goli i zanotował pięć asyst.

Jeżeli doniesienia "La Repubblica" się sprawdzą, być może będziemy mogli oglądać Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego w jednym klubie. Kapitan reprezentacji Polski gra dla Bayernu Monachium od 2014 roku. Jest najlepszym strzelcem klubu w tym sezonie, mając na swoim koncie 32 gole w Bundeslidze, 13 w Lidze Mistrzów i dwa w Superpucharze Niemiec. To czy Zieliński i Lewandowski zagrają razem w Bayernie zależy też od przyszłości 33-letniego napastnika. W ostatnich tygodniach zagraniczne media spekulują bowiem, że Polak może odejść do klubu FC Barcelona.