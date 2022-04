Daleko od uwielbienia. Niemiecka sonda ws. przyszłości Lewandowskiego

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego trwa w najlepsze, a spekulacje o zainteresowaniu ze strony Barcelony jeszcze podsyciły temat, o którym media piszą praktycznie codziennie.

Nasilające się plotki nt. Lewandowskiego

Kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Bayernem jest ważny do końca czerwca 2023 r. Oznacza to, że tegoroczne lato jest ostatnim momentem, w którym odejście Polaka pozwoliłoby klubowi z Bawarii zarobić na swej gwieździe. Jeśli 33-latek nie podpisze nowej umowy, w przyszłym roku będzie mógł odejść za darmo.

Nie jest jeszcze jasne, czy Bayern zdecyduje się na rozstanie z Lewandowskim podczas letniego okienka transferowego. Pytany o taką możliwość prezes klubu Oliver Kahn stanowczo zaprzeczył, że są takie plany. "Kicker" z kolei w poniedziałek informował, że Polak został wyceniony na "zaledwie" 40 mln euro, przez co jego transfer wcale nie jest wykluczony.

Kibice Bayernu podzieleni ws. kontraktu dla Lewandowskiego

W obliczu nasilających się plotek o zainteresowaniu ze strony Barcelony, "Kicker" przeprowadził ankietę wśród czytelników. Dziennikarze zapytali, czy ich zdaniem przedłużenie umowy z liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi byłoby dobrym rozwiązaniem ze strony bawarskiego klubu.

Sonda pojawiła się na stronie internetowej niemieckiego magazynu. Wyniki są co najmniej zaskakujące. We wtorek o godzinie 12:00 negatywne zdanie na temat przedłużenia kontraktu 33-latka wyraziło aż 47,47 proc. ankietowanych. Pozostałe 52,53 proc. internautów przyznało, że klub powinien się na to zdecydować.