Nagelsmann otrzymał 450 gróźb śmierci. "Niech się ludzie zastanowią"

Bayern Monachium odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po dwumeczu z Villarrealem. Po meczu rewanżowym niemieckie media informowały, że dwóch zawodników otwarcie krytykuje metody Juliana Nagelsmanna, a jedną z osób, które mogą zapłacić posadą po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, byłby Oliver Kahn, prezes Bayernu. To zatem oznacza, że Bayern Monachium w tym sezonie będzie w stanie wygrać tylko jedno trofeum - mowa o paterze za mistrzostwo Niemiec.

Nagelsmann otrzymał 450 gróźb śmierci po Lidze Mistrzów. "Nie potrafię zrozumieć"

Julian Nagelsmann pojawił się na konferencji prasowej przed ligowym meczem z Arminią Bielefeld. Szkoleniowiec Bayernu Monachium odniósł się do krytyki, jaka na niego spadła po klęsce w Lidze Mistrzów. - Ja potrafię dobrze znosić krytykę, ale zupełnie inaczej jest, kiedy otrzymujesz 450 gróźb śmierci. Kiedy odpadasz z Ligi Mistrzów, nie da się uniknąć krytyki. Na szczęście tego nie czytam. Niech ludzie piszą, co chcą, ale niech się zastanowią nad tym, co piszą - powiedział.

Trener mistrzów Niemiec zdradził, że groźby śmierci od internautów otrzymywał nie tylko on, ale też jego rodzina. - Gdybym podejmował kroki prawne po każdym takim wpisie, to nigdy bym z tym nie skończył. Jedna kwestia to taka, że ludzie chcą mnie zabić, ale atakują też moją własną matkę, która nie interesuje się piłką nożną. Jak tylko ludzie wyłączą telewizor, to zapominają o wszelkiej przyzwoitości. Nie potrafię tego zrozumieć - dodał Nagelsmann. Po meczu z Villarrealem podobne groźby otrzymał Hasan Salihamidzić i jego rodzina.

Bayern Monachium zagra z Arminią Bielefeld w niedzielę 17 kwietnia o godzinie 15:30. Obecnie zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna jest liderem Bundesligi z 69 punktami i ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczu Bayern - Arminia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.