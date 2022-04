Niemiecki apel do Lewandowskiego. Chcą, by skończył z reprezentacją Polski

- Eintracht Frankfurt oraz RB Lipsk zachwycają i mogą w tym sezonie zdobyć europejskie trofeum. To niecodzienna sytuacja. Przyzwyczailiśmy się bowiem, że pucharowa rywalizacja trwa dla nas do momentu, w którym odpada z niej Bayern Monachium. W tym sezonie on i jego zawodnicy tak jak Thomas Mueller czy Robert Lewandowski mogą tylko zadawać sobie kolejne pytania i wyciągnąć wnioski na przyszłość - w komentarzu na portalu T-Online.de napisał były zawodnik bawarskiego klubu, Stefan Effenberg.

Były kapitan Bayernu i reprezentacji Niemiec uderzył w mistrzów kraju po porażce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Villarrealem. Zespół Juliana Nagelsmanna przegrał w Hiszpanii 0:1, a u siebie zremisował 1:1. Gospodarze stracili gola w końcówce meczu, mimo że przeważali i prowadzili 1:0 po bramce Lewandowskiego.

- Od tak doświadczonych graczy trzeba oczekiwać więcej. Ci piłkarze muszą odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego się nie udało, co poszło nie tak. Muszą też wyciągnąć wnioski z pewnych rzeczy. Manuel Neuer, a w szczególności Mueller i Lewandowski, jako zawodnicy z pola, nie dali z siebie wszystkiego. Chociaż przez cały sezon strzelili wiele goli i mieli dużo asyst, to zawiedli nie tylko z Villarrealem, ale też w Pucharze Niemiec przeciwko Borussii Moenchengladbach (0:5). To były najważniejsze spotkania sezonu - napisał Effenberg.

I dodał: - Nie można wykluczyć, że w tym przypadku sporą rolę odegrały natłok meczów i wiek zawodników. Od 10-12 lat obaj dążą do wygrywania na najwyższym poziomie i być może po prostu skończył się ich najlepszy czas. To wciąż wielcy zawodnicy, ale być może potrzebują więcej odpoczynku i czasu na regenerację. Muszą coś zmienić, by w najważniejszych meczach dawać z siebie możliwie jak najwięcej.

- Mam dla nich radę: skoncentrujcie się na grze w Bayernie i zakończcie kariery w reprezentacjach. Mistrzostwa świata w Katarze w środku sezonu będą czymś nowym dla piłkarzy i według mnie to zagrożenie dla starszych zawodników. W wieku 32, 33 czy 34 lat musisz słuchać swojego ciała i zastanowić się, co zrobić, by wszystko działało na najwyższym poziomie.

Effenberg uderzył nie tylko w starszych piłkarzy, ale też w zarząd Bayernu, który jego zdaniem, źle zbudował obecną kadrę. - Na miejscu kibiców byłbym zmartwiony. Bayern nie ma dzisiaj piłkarzy, którzy pozwalają na walkę w Lidze Mistrzów. Marc Roca, Bouna Sarr, Marcel Sabitzer, Corentin Tolisso, Omar Richards czy Tanguy Nianzou to nie są piłkarze, którzy dają odpowiednią jakość - napisał Effenberg.

I zakończył: - Chociaż część z nich jest reprezentantami krajów, to nie są na tyle dobrzy, by Bayern był tam, gdzie chce być. Dlatego klub musi dbać o najlepszych i przedłużyć kontrakty z Neuerem, Lewandowskim i Muellerem. Dotychczasowe zapowiedzi nie są przekonujące. Bayern musi dać odpowiedź swoim kibicom, co chce zrobić. Nie widzę żadnych problemów z publicznym ogłoszeniem takiej decyzji. O ile oczywiście jest ona jasna.