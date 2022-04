Transfer Lewandowskiego? Nagelsmann: Sprawia wrażenie, jakby chciał zostać

Choć o przyszłości Roberta Lewandowskiego dyskutuje się od wielu miesięcy, tak naprawdę dopiero w ostatnich kilkudziesięciu godzinach o tym temacie zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą informacji, zgodnie z którymi gwiazdor Bayernu Monachium miał się porozumieć z FC Barceloną w sprawie rzekomego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

Media: Bayern znalazł następcę dla Lewandowskiego. To 22-letni Urugwajczyk

Tym informacjom zaprzeczają włodarze obu klubów. Prezes Bayernu Oliver Kahn przekonywał, że nie będzie żadnych rozmów o sprzedaży piłkarza, który strzela 30-40 goli w sezonie. Z kolei dyrektor sportowy Barcelony Mateu Alemany dodał, że Barcelona wcale nie porozumiała się z Lewandowskim.

Julian Nagelsmann wypowiedział się o przyszłości Lewandowskiego

Powyższe wypowiedzi na pewno nie zakończą spekulacji. Te będą trwały, dopóki Lewandowski nie podpisze nowego kontraktu z Bayernem lub rzeczywiście nie przejdzie do Barcelony. Strata Lewandowskiego byłaby ogromnym osłabieniem Bayernu, a to z kolei byłaby fatalna wiadomość dla trenera Bawarczyków, Juliana Nagelsmanna. Na piątkowej konferencji prasowej przed ligowym meczem Bayernu z Arminią Bielefeld szkoleniowiec Bayernu skomentował zamieszanie wokół Lewandowskiego i dodał, jakie są jego odczucia ws. przyszłości Polaka.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

- Nigdy nie odniosłem wrażenia, że on chce odejść z klubu. Dużo rozmawiamy o taktyce i zawsze wygląda to tak, jakby był nią zainteresowany. Ale to normalne, że myśli się o swojej przyszłości, zwłaszcza gdy jest się w klubie od tak długiego czasu. W naszych rozmowach zawsze sprawia wrażenie, jakby chciał zostać. Oczywiście, że chciałbym mieć go nadal w swoim zespole. Mam nadzieję, że najbliższa przyszłość pokaże, w jakim kierunku zmierza ta sprawa – powiedział Nagelsmann.

Niemcy alarmują. Media: Lewandowski czuje się lekceważony

Sytuacja w Bayernie Monachium jest natomiast ostatnio bardzo napięta. Klub sensacyjnie pożegnał się już z rozgrywkami Ligi Mistrzów, a w mediach pojawia się coraz więcej doniesień o nieporozumieniach i szukaniu winnych. Były zawodnik Bawarczyków Lothar Matthaeus stwierdził nawet, że nie pamięta kiedy ostatnio klub był tak zdezorganizowany: - W klubie panuje zła atmosfera i nie chodzi tylko o sport. Znów głośno jest o Lewandowskim i nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość. Dawno nie widziałem takiego bałaganu w Bayernie - powiedział Niemiec.