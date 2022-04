Media: Bayern znalazł następcę dla Lewandowskiego. To 22-letni Urugwajczyk

Robert Lewandowski to najgorętszy temat w Bayernie Monachium. Zagraniczne media spekulują o możliwym transferze Polaka do FC Barcelony, a władze niemieckiego klubu utrzymują, że 33-latek jest ważnym punktem zespołu. - Cały czas podkreślamy, że naprawdę doceniamy Roberta [...] Nasze kierownictwo sportowe jest z nim w kontakcie - powiedział Herbert Hainer, prezes Bayernu Monachium. Nic nie wiadomo jednak, aby Bayern rozpoczął z Lewandowskim rozmowy ws. nowej umowy, a obecna wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku.

Bayern Monachium liczy na Roberta Lewandowskiego, ale... szuka planu awaryjnego

Dziennikarze "Sport1" piszą, iż władze Bayernu Monachium liczą na to, że Lewandowski zostanie w klubie, ale to nie oznacza, że nie zabezpieczą się w przypadku jego odejścia. Na liście zawodników, którzy mogliby zastąpić Polaka jest Darwin Nunez, 22-letnia gwiazda Benfiki Lizbona. Już wcześniej media informowały, że młodego piłkarza obserwował Hasan Salihamidzić, dyrektor sportowy Bayernu.

Niemiecka gazeta nie podała, ile Bayern Monachium chciałby zapłacić za Urugwajczyka, ale patrząc na doniesienia innych mediów, musiałby głęboko sięgnąć do kieszeni. Nunez znalazł się w centrum zainteresowań klubów z europejskiej czołówki. "The Sun" napisał ostatnio, że Benfica Lizbona jest w stanie rozpatrzyć oferty, sięgające kwoty 113 milionów euro. ESPN podaje z kolei, że w Anglii faworytami do sprowadzenia Nuneza, są Arsenal oraz Manchester United.

Hiszpański "AS" pisze o planach Paris Saint-Germain, które szuka zastępstwa za Kyliana Mbappe. Według najnowszych informacji Szejkowie są w stanie zapłacić za 22-latka nawet 70 milionów euro.

Darwin Nunez to gwiazda Benfiki Lizbona. 22-letni napastnik zagrał w 24 meczach ligi portugalskiej i strzelił w nich 24 gole. Do jego dorobku z tego sezonu trzeba doliczyć też trafienia w Lidze Mistrzów (6) oraz dwa w Pucharze Ligi Portugalskiej. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

